Hasan Hüseyin Yılmaz: Bu sezon saç trendlerinde kahküllü, bol kesimler ön planda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasan Hüseyin Yılmaz: Bu sezon saç trendlerinde kahküllü, bol kesimler ön planda

Hasan Hüseyin Yılmaz: Bu sezon saç trendlerinde kahküllü, bol kesimler ön planda
Haberler.com - Haberler | Kadın

2021'in saç trendlerini ve sağlıklı görünen saçların formülünü anlatan ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz , bu sezon kahküllü, bol kesimlerin ön planda olacağını kaydetti.

Türkiye'de yaşayan saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, 2021 saç trendlerinde bu sezon kahküllü, bol kesimlerin ön plana çıkacağını ifade ederek, daha yüksek tepeden salaş ve feminen topuzların ve ensede at kuyrukların yılın favorisi olduğunu belirtti.

Hasan Hüseyin Yılmaz, saç renklerinde ise daha sıcak kahvelere dönüş olacağını söyleyerek, "Uçlarında ise sıcak gölgeler altın balyajlar ön planda. Sarı tonları her zamanki gibi vazgeçilmezken bu sezon sarılar daha "kirli" yani sarının koyu tonları olacak. Yine geçen sezonki gibi bej, küllü kumrallar bu sezon da trendini sürdürürken, ombreler soğuk sarılar da yine trend olacak." dedi.

"SAÇ TASARIMINDA TEN, CİLT RENGİ VE YÜZ YAPISI ÖNEMLİ"

Saç rengi ve kesimi yaparken kişinin ten, cilt rengi ve yüz yapısının çok önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "En önemlilerinden biri de saç yapısı düz mü, kıvırcık mı, dalgalı mı, kalın ya da ince telli mi bu ayrımı yapmak çok önemli. Hatta biz saça fön ya da maşa yaparken bile yüz yapısına göre saçı şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz , her zaman sağlıklı görünen saçlara sahip olmanın formülüne değinerek, "Bu saç cinsine göre değişir, bunun salonlarımızda analizini yapabiliyoruz. Saç da parmak izi gibidir, doğru bakım ve doğru teknikler kullanılması gerekir. İşlem yapılmış saça doğru ve profesyonel bakım şart. Benim tavsiyem profesyonel salon bakımlarıdır." şeklinde konuştu.

Kadınların saç bakımlarıyla ilgili yaptığı en büyük hatanın kendine yakışacak doğru saç rengini ve kesimini bulamamak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Herkes sarışın olma derdinde. Belki yakışmayacak belki doğru tonlarda bir kumral daha çok yakışacak. İşte burada profesyonel bir göz gerekiyor." dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Cem Yılmaz Aleyna Tilki Chloe Loughnan
Spor Diego Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hasan Hüseyin Yılmaz: Bu sezon saç trendlerinde kahküllü, bol kesimler ön planda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:03:44. #1.14#

title