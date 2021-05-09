Hasan Hüseyin Yılmaz: Bu sezon saç trendlerinde kahküllü, bol kesimler ön planda

2021'in saç trendlerini ve sağlıklı görünen saçların formülünü anlatan ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz , bu sezon kahküllü, bol kesimlerin ön planda olacağını kaydetti.

Türkiye'de yaşayan saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, 2021 saç trendlerinde bu sezon kahküllü, bol kesimlerin ön plana çıkacağını ifade ederek, daha yüksek tepeden salaş ve feminen topuzların ve ensede at kuyrukların yılın favorisi olduğunu belirtti.

Hasan Hüseyin Yılmaz, saç renklerinde ise daha sıcak kahvelere dönüş olacağını söyleyerek, "Uçlarında ise sıcak gölgeler altın balyajlar ön planda. Sarı tonları her zamanki gibi vazgeçilmezken bu sezon sarılar daha "kirli" yani sarının koyu tonları olacak. Yine geçen sezonki gibi bej, küllü kumrallar bu sezon da trendini sürdürürken, ombreler soğuk sarılar da yine trend olacak." dedi.

"SAÇ TASARIMINDA TEN, CİLT RENGİ VE YÜZ YAPISI ÖNEMLİ"

Saç rengi ve kesimi yaparken kişinin ten, cilt rengi ve yüz yapısının çok önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "En önemlilerinden biri de saç yapısı düz mü, kıvırcık mı, dalgalı mı, kalın ya da ince telli mi bu ayrımı yapmak çok önemli. Hatta biz saça fön ya da maşa yaparken bile yüz yapısına göre saçı şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz , her zaman sağlıklı görünen saçlara sahip olmanın formülüne değinerek, "Bu saç cinsine göre değişir, bunun salonlarımızda analizini yapabiliyoruz. Saç da parmak izi gibidir, doğru bakım ve doğru teknikler kullanılması gerekir. İşlem yapılmış saça doğru ve profesyonel bakım şart. Benim tavsiyem profesyonel salon bakımlarıdır." şeklinde konuştu.

Kadınların saç bakımlarıyla ilgili yaptığı en büyük hatanın kendine yakışacak doğru saç rengini ve kesimini bulamamak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Herkes sarışın olma derdinde. Belki yakışmayacak belki doğru tonlarda bir kumral daha çok yakışacak. İşte burada profesyonel bir göz gerekiyor." dedi.