Hasan Hüseyin Kozan Camii açıldı
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Hasan Hüseyin Kozan Camii açıldı

Bağcılar'da yaklaşık 3 yıl önce temeli atılan Hasan Hüseyin Kozan Camii, bugün kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı.

Hasan Hüseyin Kozan Camii açıldı
10.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:17

Bağcılar'da yaklaşık 3 yıl önce temeli atılan Hasan Hüseyin Kozan Camii, bugün kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. 3 ay önce hazır olan ancak Covid-19 salgını nedeniyle açılışı birkaç ay geciken camide aynı anda 841 kişi namaz kılabilecek.

Bağcılar İnönü Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde iş insanı Hasan Hüseyin Kozan'ın adını taşıyan caminin temeli 2017 Eylül ayında atılmıştı. 3 yıla yakın süren çalışmaların ardından inşaatı tamamlanan Hasan Hüseyin Kozan Camii, Cuma namazıyla ibadete açıldı. Camide kılınan namaza Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve iş insanı Hasan Hüseyin Kozan da katıldı.

VİRÜS NEDENİYLE GECİKME OLDU

Namaz çıkışında Çağırıcı ve beraberindekiler caminin içini ve avlusunu gezdi. Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Çağırıcı, "Burada böyle bir camiye ihtiyaç vardı. İlçemize hayırlı olsun" dedi. İş insanı Kozan ise "Belediyemiz sayesinde bir eksiğimizi tamamlamış olduk. Koronavirüs nedeniyle birkaç aylık gecikme oldu. Yoksa daha önce açacaktık" diye konuştu.

Cami, toplam 590 metrekarelik namazgah alanına sahip olup aynı anda 841 kişi namaz kılabilecek.


Kaynak: DHA

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