Hasan Gurup kimdir? Hasan Gurup olayı nedir?

Mersin'in Erdemli ilçesine yaşayan Nisa P. 17 yaşındayken Hasan Gurup tarafından tecavüze uğradı. Bu anları kayıt eden Gurup'un taciz ve şantajlarına maruz kalan genç kız adli makamlara şikayetini ilettikten sonra sosyal medyadan sesini duyurdu. Bu kapsamda Hasan Gurup kimdir? Olay nedir? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

Türkiye'nin kanayan sorunlarından olan kadınlara cinsel saldırı olayları bir türlü önlenemiyor. Bu kez'de Mersin'de Nisa P.'nin anlattıklarına göreHasan Gurup, kendisine damardan eroin verdikten sonra tecavüz etti ve bu anları video ile kayıt altına aldı. Daha sonra genç kızı tehdit edip, şantaj yaptı. Genç kıza olay sonrası cinsel yollabulaşanHPV virüsü (Human papilloma virus - İnsan papilloma virüsü) ile bulaştı. Genç kız bununla da mücadele ederken sesini duyurmak için sosyal medyayı kullandı. Bu kapsamda Hasan Gurup kimdir? Hasan Grup olayı ne? sorusu merak ediliyor. İşte bilinen detaylar...

HASAN GURUP KİMDİR? HASAN GURUP OLAYI NEDİR?

Hasan Gurup, Mersin'de yaşamaktadır. Yaşı ve ne iş yaptığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. İddialara ve çıkan haberlere göre N.P. isimli genç kızın koluna eroin enjekte ettikten sonra tecavüz etti ve o anları video ile kayıt altına aldı. Ayrıca genç kıza yollabulaşanHPV virüsü (Human papilloma virus - İnsan papilloma virüsü) bulaştırdı. Genç kız bir yıldır hem bu hastalıkla mücadele ediyor, hem de hukuk mücadelesini sürdürüyor.

TWİTTER HESABINDAN OLAYI ANLATTI, CAN GÜVENLİĞİ OLMADIĞINI BELİRTTİ

Olay sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken sosyal medya kullanıcıları Hasan Gurup'un tutuklanması için#NisanınCanGüvenliğiYok etiketi ile paylaşımlarda bulunarak tepkilerini dile getirdiler.

Nisa P. kişisel sosyal medya hesabından olaya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi: "Hasan Gurup ben 17 yaşındayken bana damardan iğne ile eroin vererek tecavüz etti bunu da videoya çekti. Video ile beni tehdit etti şantaj yaptı. Cinsel ilişkiye girmezsem videoyu aileme atacağını beni rezil edeceğini söyledi. Sonra bana virüs bulaştırdığını öğrendim. Kendisine bunu söylediğimde 'Virüsü benim bulaştırdığımı kimseye söylemeyeceksin yoksa sen rezil olursun' dedi. İnstagram üzerinden beni görüntülü arayarak şikayetçi olmamam için sürekli arkadaşlarına mesaj attırdı. Bu korkuyu aşıp şikayetçi oldum. Son olarak 2020 Mayıs ayında videoyu ifşaladığını öğrendim. İş adli boyuta gelince arkadaşlarından ve ailesinden tehditler almaya başladım. Koruma kararını defalarca ihlal etti! Can güvenliğim yoktur. "