Hasan FİDAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Kurtoğlu köyü sakinlerinden İsmail ve Muhammer FİDAN'ın babaları Ahmet ORAK, Muhammer DOĞAN, Hüseyin FİDAN ve Osman ORAK'ın kayınpederleri Hasan FİDAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Muhammer FİDAN: 0533 419 17 72

16 Kasım 2021, Salı

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