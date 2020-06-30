HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Hasan Engin'in çobanlıktan milli sporculuğa uzanan başarı hikayesi

Çobanlık yaptığı ortaokul yıllarında ailesinden habersiz wushu kung fu sporuna başlayan, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya almayı başaran Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Hasan Engin, Avrupa şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hasan Engin'in çobanlıktan milli sporculuğa uzanan başarı hikayesi
30.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:07

Çobanlık yaptığı ortaokul yıllarında ailesinden habersiz wushu kung fu sporuna başlayan, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya almayı başaran Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Hasan Engin, Avrupa şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ortaokul yıllarında Ankara'da babasıyla birlikte çobanlık yaptığı dönemde arkadaşlarından etkilenerek Halk Eğitim Merkezince açılan kursa katılan Hasan Engin, kısa sürede önemli başarılar elde etti ve milli takıma kadar yükseldi.

Türkiye Şampiyonası'na ilk kez 2015'te katılan ve gençlerde üçüncü olan, bir yıl sonra ise büyüklerde ikinciliği elde eden Hasan Engin, bu sene Antalya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Önceki yıllarda da ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarıya imza atan Hasan Engin, başarılarını sürdürerek dünya şampiyonluğuna uzanmayı hedefliyor.

"Babam ilk söylediğimde karşı çıktı"

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokul yıllarında ekonomik zorluklar nedeniyle Şanlıurfa'dan Ankara'ya taşınan ve burada çiftlikte çalışan babasının yanında uzun seneler çobanlık yaptığını söyledi.

Hasan, 6 kardeşiyle çiftlikte babasına yardım ettiği sırada kendisinin de her gün sabah 06.00'da kalkıp okul saatine kadar çalıştığını ve yine okul dönüşünde de geç saatlere kadar çobanlık yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Okul arkadaşlarım sporla ilgileniyordu ve ben de çok heves ediyordum ama hem maddi durumumuz yerinde olmadığı hem de çiftlikte çalıştığım için babama danışarak başlamak istedim. Babam ilk söylediğimde karşı çıktı, ben de ailemden habersiz spora başladım ve 1 ay kadar böyle devam ettim. Daha sonra Halk Eğitim Merkezindeki hocam babamı arayıp, 'Yetenekli bir oğlunuz var.' diyerek babamla görüşmek istedi. Tabii ben çiftlikte çalıştığım için diğer arkadaşlarıma göre daha avantajlıydım çünkü her gün kürek indirip kaldırdığım için kollarım daha güçlüydü. Hocam, babamla görüştükten sonra sadece hafta sonları spora gitmeme izin verdi. Hafta içi hem okul hem çiftlik işlerimiz yoğun oluyordu."

"İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarıma hakim olamıyorum"

Bir süre sonra turnuvalara katıldığını ve Ankara'da çeşitli dereceler elde ettikten sonra 2015'te gençlerde Türkiye üçüncüsü, bir yıl sonra da büyüklerde Türkiye ikincisi olduğunu ve ilk kez milli takım heyecanını da o sene yaşadığını belirten Hasan, yine muaythai branşında Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını kaydetti.

Milli sporcu, gelecek aylarda Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası düzenleneceğini ve orada da İstiklal Marşı'nı okutmak istediğini, onun için de var gücüyle çalıştığını vurguladı.

Uluslararası turnuvalarda İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamadığını anlatan Hasan, "Mücadele sporu yapıyoruz ama bir o kadar da duygusalız. Bu sene Avrupa şampiyonu, daha sonra da dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağıma inanıyorum. İyi ki spora başlamışım." ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise geçen yıl Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversiteler arası genel madalya sıralamasında Bartın Üniversitesinin 57 madalya ile zirvede yer aldığını ve bu başarının bu sene de devam ettiğini aktardı.

Üniversitelerindeki milli sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda 20 altın ve 3 bronz madalyayı hanesine eklediğini ifade eden Uzun, kendilerine bu gururu yaşatan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının katlanarak artmasını diledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü Spor
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti Spor
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti Spor
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Spor
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı Spor
Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor Spor
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Adnan Menderes Mustafa Destici Emmanuel Macron
Magazin Cenk Eren Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya Zehra Çilingiroğlu
Spor İrfan Buz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Çocuk Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: Hasan Engin'in çobanlıktan milli sporculuğa uzanan başarı hikayesi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 11:11:56. #1.15#
title