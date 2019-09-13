13.09.2019 17:45

İzmirspor'un eski futbolcularından spor yazarı Hasan Elidemir son yolculuğuna uğurlandı.



Geçtiğimiz gün Balıkesir'de kaldığı bir otelde baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İzmirspor'un eski futbolcularından Hasan Eldemir son yolculuğuna uğurlandı. Küçükyalı Hamidiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Elidemir'in ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra spor dünyasının önemli isimleri katıldı. Kılınan namazın ardından Elidemir'in cenazesi Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.



1959 yılında İzmir'de doğan Elidemir, 1970 yılında İzmirspor altyapısında futbola başladı. 14 sene İzmir ekibinde forma giyen Hasan Elidemir, Antalyaspor'da da top koşturdu. Futbolculuğunun yanı sıra Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, Altay'da da sportif direktörlük görevini yürütmüştü. - İZMİR

Kaynak: İHA