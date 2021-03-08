Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 dağcı Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı
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Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 dağcı Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı

08.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:56
Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 dağcı Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Aksaray'ın Hasan Dağı mevkisinde mahsur kalan 2 dağcının Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtarılarak hastaneye sevkinin sağlandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Aksaray'ın Hasan Dağı mevkisinde mahsur kalan 2 dağcının Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtarılarak hastaneye sevkinin sağlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Aksaray ili Hasan Dağı mevkisinde mahsur kalan 2 dağcı vatandaşımız Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak hastaneye sevki sağlandı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kurtarma anına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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