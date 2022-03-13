HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI - Haberler

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HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AKSARAY'da, yamaç paraşütü için Hasan Dağı'na giderken araçları kara saplanan 3 sporcu, telefonla ulaştıkları AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKSARAY'da, yamaç paraşütü için Hasan Dağı'na giderken araçları kara saplanan 3 sporcu, telefonla ulaştıkları AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonaları Türkiye Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman ve 2 arkadaşının içinde olduğu arazi aracı, saat 11.00 sıralarında, yamaç paraşütü yapmak için gittikleri Hasan Dağı yolu Damdaş mevkisinde kara saplandı. Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yaklaşık 5 saattir mahsur kaldıklarını belirtti. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, kara saplanan araca ulaşarak, 3 kişiyi saat 16.30 sıralarında kurtardı.

HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI

HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI

HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yamaç Paraşütü, Hasan Dağı, Türkiye, AFAD, Güncel, Haberler

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