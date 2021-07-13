Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaç yaşında? Hasan Cevher kim tarafından öldürüldü?

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaç yaşında? Hasan Cevher kim tarafından öldürüldü? Hasan Cevher evli mi, çocuğu var mı?