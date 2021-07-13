Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaç yaşında? Hasan Cevher kim tarafından öldürüldü?
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaç yaşında? Hasan Cevher kim tarafından öldürüldü? Hasan Cevher evli mi, çocuğu var mı?
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kimdir? Hasan Cevher kaç yaşında, nereli? Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaç yaşında? Hasan Cevher kim tarafından öldürüldü?
HASAN CEVHER KİM TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?
Olayı gerçekleştiren polis memurunun Çevik Kuvvet'te görevli olduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI HASAN CEVHER KİMDİR?
12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atanan Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Cevher saldırı ardından olay yerinde yaşamını yitirdi, polis memuru ise gözaltına alındı.
2020 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenli şube müdürlüğü yapan Hasan Cevher Hakkari'ye tayin olmuştu. 2 çocuk babası Cevher orada Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.