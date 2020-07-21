HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Hasan Çavuşoğlu: "Yabancı kuralıyla alakalı kriterler kulüpleri memnun etmemiştir"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararıyla ilgili konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Yabancı kuralıyla alakalı kriterler Türk futbolunu ve özellikle Süper Lig kulüplerini memnun etmemiştir" dedi.

Hasan Çavuşoğlu:
21.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:31

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararıyla ilgili konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Yabancı kuralıyla alakalı kriterler Türk futbolunu ve özellikle Süper Lig kulüplerini memnun etmemiştir" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp gündemi değerlendirmek için Alanya Ticaret Sanayi Odası (ALTSO) meclis toplasına katıldı. Toplantıdan ardından Başkan Çavuşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulunarak TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı kararına değindi.

"Ben her zaman görüşümü belirttim"

Çavuşoğlu, "Yabancı kuralıyla alakalı zaten görüşümüzü her zaman bildirdik. Federasyonun öngördüğü veya açıkladığı yabancı kuralıyla alakalı kriterler Türk futbolunu ve özellikle Süper Lig kulüplerini memnun etmemiştir. Bu değerlendirme bildiğim kadarıyla tekrar bir düzenleme gelecektir diye düşünüyorum. Ben her zaman görüşümü belirttim. Tabii ki 14 yabancı değil de 12 yabancı oyuncu olabilir. 12 yabancı futbolcu alırsan 10'unu oynatırsın, bir sonraki sene 11'e düşürür 9 oynatırsın daha sonraki senede 10 düşürür 8 oynatırsın bu şekilde olmalı. 14 yabancı futbolcunun 8'i sahada olması doğru bir yaklaşım olmaz çünkü 6 oyuncu yedek kulübesinde yada tribünde oturttuğun zaman zaten almış olduğunuz oyuncular direk ilk 11'de oynayacak kalitede alınmalıdır diye düşünüyorum. Öyle olduğu zaman kimse yedek kulübesinde yada tribünde futbolcusunu tutmaz. Biz şahsen böyle düşünüyoruz. Onun için önümüzdeki günlerde tabii kulüp başkanlarının görüşleriyle bunun makul bir seviyede olacağını tahmin ediyorum" dedi.

"Gitmek isteyenleri de teşekkür eder göndeririz, yerine yenileri gelir"

Bir gazetecinin Alanyaspor'da sezon sonu 10 futbolcunun sözleşmesi biteceği yöndeki sorusun yanıt veren Çavuşoğlu, "Alanyaspor'da futbolcuların sözleşmeleri bitebilir. Tabii istediğimiz oyuncularda var. Hepsinin kalmasını istiyoruz. Zaten şuanda Campos, kulübümüzden tamamen ayrıldı. Mevcut oynayan ve sözleşmesi biten oyuncularımızla alakalı tabii ki biz kulübümüzde kalmasını isteriz. Gitmek isteyenleri de teşekkür eder göndeririz, yerine yenileri gelir. Her zaman olduğu gibi futbolun içerisinde giden veya gelenler olur" diye konuştu.

"Sözleşmesi biten bir futbolcunun yolu açık zaten"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "N'Sakala'nın Beşiktaş'a transferi olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olur. N'Skala'nın sözleşmesi bitiyor. Kalmak isterse kalır, gitmek isterse gider. Biz kendisine de teklifimizi yapmıştık, anlaşma noktasına kadar da gelmiştik ve istediği rakamları da kendisine vermiştik ama daha sonra tabii ki geri adım attı. Şuanda maçlar devam ediyor. Neticesinde kupa maçları bitinceye kadar bizim futbolcumuz. Kupa maçı bittikten sonra kendisiyle tekrar oturup konuşuruz. Kalmak istiyorsa kalır, gitmek istiyorsa da yolunu açarız. Sözleşmesi biten bir futbolcunun yolu açık zaten" ifadelerini kullandı.

"Biz sadece işimize bakarız"

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından çıkan olaylara da değinen Çavuşoğlu şunları söyledi: "Biz düne bakmayız, hep yarınlara bakarız. Ufak tefek bir şeyler olmuştu. Allah'a şükür olan şeyler de bizim hatamızın olmadığını ve anlımızın açık olduğunu bütün kamuoyu biliyor. Biz dünlere bakmayız, yarınlara bakarız. Onlarda çıkar sahada oynar, bizde çıkar sahada oynarız. Netice ortada sahada olur herkes ona saygı duyar. Yapacak bir şey yok çünkü futbol iç sahada oynanıyor. Sahanın dışındaki olaylar olmaması gereken şeyler her zaman. Her zaman futbolda dostluğu ve kardeşliği bir ön planda tuttuk. Bundan sonraki bizim bu tavrımız devam edecektir. Biz sadece işimize bakarız ve işimizi yaparız." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu 3. Sayfa
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı Dünya
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası ve ağabeyi konuştu
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası ve ağabeyi konuştu
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Metin Arolat Selçuk Yöntem Tuvana Türkay
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Malcolm Thomas
Daha Fazla Plaka Kodu E-gameshow Plaka Kodları Pınar Gültekin
Şu an buradasınız: Hasan Çavuşoğlu: "Yabancı kuralıyla alakalı kriterler kulüpleri memnun etmemiştir" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 17:37:48. #1.14#
title