Hasan Can Kaya kimdir? Konuşanlar Hasan Can Kaya hayatı ve biyografisi! Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli? Hasan Can Kaya Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hasan Can Kaya, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hasan Can Kaya hakkında merak edilenler. Hasan Can Kaya hayatı ve biyografisi. Hasan Can Kaya kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hasan Can Kaya merak konusu oldu. İşte Hasan Can Kaya hakkında merak edilen Hasan Can Kaya kimdir, Hasan Can Kaya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Aralık 1989

Kaç yaşında: 31 yaşında

Doğum: 16 Aralık 1989

Nereli: Güngören, İstanbul

Hasan Can Kayakomedyen ve stand-up komedyenidir.

16 Aralık 1989'da İstanbul'un Güngören ilçesinde doğdu. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı

Projeleri

• Konuşanlar Talk Show

• Hasan Can Kaya - Stand Up Party

Konuşanlar adlı programı Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşındı ve YouTube'a yüklenen bölümler yayından kaldırıldı. YouTube'a yüklenen bölümlerin kaldırılmasının ardından programın takipçi sayısında düşüş meydana geldi.

Çeşitli komedi programlarında ve Konuşanlar programında yönetmenlik ve oyunculuk yapan Sultan San ile ilişkisi vardır.

HASAN CAN KAYA INSTAGRAM HESABI NE?

Hasan Can Kaya "hasancankayahck"Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları