Hasan Can Kaya: İnsanları güldürünce fırça yerdim!

? Exxen ile yollar nasıl kesişti?

Teknik ekip aylardır çok düşük bütçelere çalışıyordu. Onlara daha yüksek bütçe verebilmem için projenin para kazanması gerekiyordu. Ayrıca yeni hayal ettiğimiz projeleri de yapıp yayınlayabileceğimiz bir platforma ihtiyacımız vardı. Onun için de kaynak lazımdı. Dolayısıyla biz aralık ayında bir transferi tasarlıyorduk. Bu Exxen olmasaydı da başka bir yer olacaktı. Ama şartlarımız vardı.

? Neydi şartlarınız?

Öncelikle aynı özgürlükte ve samimiyetle mizah yapabilmek... Biz programa YouTube'da başladıktan kısa süre sonra bir kanaldan teklif aldık ama kabul etmedik. Çünkü bize çok karışacaklardı. Direkt masadan kalktık o yüzden. Orada mutlu olamayacağımızı gördük. Zaten ben mutlu olmadığım işi yapamam, mutlu olmadığım yerde duramam. Benim mutlu olmadığım yerde seyircilerimi mutlu edemem.

Orada şunu anladık, bizim çok daha başarılı olmamız lazım ki platformlar bize karışamayacak noktaya gelsinler. Bu kadar kısa süreyi de beklemiyorduk. Daha yavaş ilerleriz diye öngörüyorduk. Acun abi aradı, gittik görüştük. ve ilk uzun toplantıda hiç para konuşulmadı. "İçeriğe karışacak mısınız" dedik. "Kesinlikle karışılmayacak. Siz YouTube'da yaptığınız gibi özgürce mizahınızı yapmaya devam edeceksiniz" dedi. Para konuşmadan el sıkıştık. 3'üncü toplantımızda bizim ne alacağımızı konuştuk. Biliyorduk ki oradan alacağımız ücretle ekibimizin parasını da karşılayabiliriz, diğer projelere kaynak da yaratabiliriz. Bizim için önemli olan buydu. Gerisi önemli değildi.

GERÇEKLİK DUYGUSU ÖN PLANDA OLMALI

? Özgürce mizah yapmaya verdiğiniz önemi anlattınız. Peki iyi mizahın püf noktası nedir sizce?

Bence halkın istediği şeylere kulak verip kendi tarzınızı yaratmalısınız. Sadece her zaman gülünen işler yapmak yerine hem kaliteli hem bizden ve gerçeklik duygusunu taşıyan işlerle ön planda olmalısınız.

? "Konuşanlar" adlı YouTube programınızla adınızı duyurdunuz. Bu şovun sizin için anlamı nedir?

Benim için çok özel. Çünkü ilk projem. Bu kadar sevilmesi beni ayrıca mutlu etti.

? Gösterilerde en çok hangi noktalarda strese girersiniz?

Beni strese sokan pek bir şey olmuyor. Beni izleyenleri arkadaş grubum gibi görüyorum. Onlarla sohbet ediyormuşum hissiyle sahneye çıkıyorum.

? Peki ya en mutlu eden şey nedir?

Ne kadar çok kalabalık görürsem o kadar mutlu oluyorum ve gösteri de o kadar eğlenceli geçiyor.

İŞİMİ TUTKUYLA YAPIYORUM

? Bu işten para kazanmak hayatınızda neleri değiştirdi?

Para benim için bir araç. Çünkü mizah özgürce yapıldığında güzel. Bunun için de maddi olarak yeteri kadar gücünüzün olması gerekiyor. Geçim derdi olmaması verimi her zaman artırır. Ama bunun dışında hayatımda bir şey değişmedi.

? Sizce başarınızın sırrı nedir?

İşimi severek, tutkuyla yapmak. Ben işime aşığım ve gerçekten tutkuyla yapıyorum.

İNSANLARI GÜLDÜRÜNCE FIRÇA YERDİM

? Stand up'a nasıl başladınız?

Güngören'de büyüdüm. Yersiz şaka yapan, aşırı neşeli ve enerjik bir çocuktum. İnsanları güldürdüğümde etrafımdakilerden fırça yerdim. İnsanların tepki gösterdiği mizah tutkumu meslek olarak yapma fikri rüyalarıma girmeye başlamıştı. Önce birkaç yıl setlerde çalıştım. Hem para kazanıyor, hem de senaryo yazmayı öğreniyordum. Yavaş yavaş yazar olarak işler almaya başlayınca sette çalışmayı tamamen bıraktım ve kendimi senaryo yazmaya adadım. 2014 yılında senarist arkadaşların da ısrarıyla, sürekli ertelediğim stand up gösterilerine başladım. Böylece adım adım hedefime doğru ilerledim.

Kaynak: Hürriyet