Hasan Can Kaya'dan Youtube açıklaması: 3 yeni projeye başlıyoruz
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Hasan Can Kaya'dan Youtube açıklaması: 3 yeni projeye başlıyoruz

21.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:02
Hasan Can Kaya'dan Youtube açıklaması: 3 yeni projeye başlıyoruz

'Konuşanlar' programını Exxen'e taşıyan Hasan Can Kaya, katıldığı bir ödül töreninde Youtube kanalında üç yeni projeye başlayacağı açıkladı.

'Konuşanlar' programını Exxen'e taşıyan Hasan Can Kaya, katıldığı bir ödül töreninde Youtube kanalında üç yeni projeye başlayacağı açıkladı.

Üç gün süren Arel Medya Ödülleri tamamlandı. 'Yılın En İyi Youtube Yayıncısı' ödülünü 'Konuşanlar' programıyla kazanan Hasan Can Kaya, ödül törenine TV Arel canlı yayınıyla katılarak  yeni projelere yönelik açıklamalarda bulundu.

DİZİ VE MİZAH PROGRAMI DA GELİYOR

Binlerce öğrencinin oyuyla ödülü kazandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Kaya, "Daha önce açıklamamıştım. İlk kez buradan duyuruyorum. Youtube'ta Konuşanlar TV'de, 3 farklı projemiz hayata geçecek. Bir çizgi film hazırlığındayız. Bunun yanı sıra bir dizi bir de mizah programı birkaç aya kadar izleyicilerle olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Youtube'da 'Konuşanlar' programıyla milyonlara ulaşan Hasan Can Kaya, Acun Medya'nın hayata geçirdiği Exxen platformuna transfer olmuştu. Exxen'e geçmesinin ardından Youtube kanalındaki eski bölümleri kaldıran Kaya'ya izleyiciler tepki göstermişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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