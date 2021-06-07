Hasan Can Kaya'dan rekor izlenme
Ocak ayında Youtube'dan Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform EXXEN'e transfer olan Hasan Can Kaya, Türkiye'deki tüm dijital platformlar arasında en çok izlenme sayısına ulaştı.
Ocak ayında Youtube'dan Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform EXXEN'e transfer olan Hasan Can Kaya, Türkiye'deki tüm dijital platformlar arasında en çok izlenme sayısına ulaştı. Ünlü komedyen "Konuşanlar" talk show programı ile Ocak ayından bu yana 40 milyonunun üzerinde izlenme sayısı ile rekor kırdı.
Kaynak: Hürriyet