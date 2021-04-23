Hasan Can Kaya bilinmeyenlerini anlattı: Yoksul bir geçmişten geliyorum

Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan programda yoksulluktan 'sınıf atlama'ya uzanan başarı hikayesini anlatan komedyen, ünlü olduktan sonra çevresindeki kadınların tavırlarının değiştiğini söyledi.

Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan programda yoksulluktan 'sınıf atlama'ya uzanan başarı hikayesini anlatan komedyen, ünlü olduktan sonra çevresindeki kadınların tavırlarının değiştiğini söyledi.

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 2013 yapımı "Kelebeğin Rüyası" filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı seti paylaşan Kaya programda, "Kıvanç'ın yanında eşya gibi duruyordum. Beni fark etmeyip, üzerime basıp Kıvanç'a ulaşmaya çalışanlar oldu" dedi.

İşte Hasan Can Kaya'nın açıklamaları...

Benimki bir peri masalı değildi. Çok uzun yıllar kamera arkasında çalıştım. Daha sonra senaristlik yaptım piyasada. Leman Kültür Sanat Beşiktaş'ta stand-up gösterileri yapıyordum. Onun müdavimleri vardı. Çok az başladık. 3-4 kişi... Sonra o 40-50'ye çıktı. Orada büyük özgüven yaptım. Sıfırdan no name paylaşıp öyle bir kitle edinmek çok zordur.

2018'den itibaren kendime komedi olarak kişisel projeler yazmak istedim. Piyasa yazmak istemediğimi söyledim, buna karar verdim. Yazar olarak çalıştığım yerden istifa ettim ve kişisel projeler hazırladım. bunlardan bir tanesi 'Konuşanlar'dı. 'Konuşanlar'ı 2016 yılında yazmıştım ama reddedilmişti. 'Tutmaz' diyorlardı.

Güngören'de giriş katta oturduk 10 sene. Ondanönce de en üst katta oturuyorduk, ev akıyordu. Bu süreçte mizah benim tek çıkış yolumdu.

Üniversiteyi 1. sınıfta bıraktım. Radyo Televizyon Bölümü'ydü. Okulu bıraktığıma pişman değilim, gittiğim için pişmanım. O süreçte kendi işim için daha iyi şeyler yapabilirdim.

Güngören'de doğdum büyüdüm. Yoksul bir geçmişten geliyorum.

Artık iyi para kazanıyorum. Yatlar katlar değil tabii ki... Lüks tutkunu olan bir adam değilim. Konforlu yaşamayı tabii ki seviyorum. Benim parayla ilgili en büyük ihtirasım bu meslekte daha iyi şeyler yapmakla ilgili.

Özel şoförüm yok. Muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak. Tutabilirim ama birine bir şeyler yaptırmayı sevmiyorum.

Hakan Gence ve Hasan Can Kaya'nın 'Sıkı Muhabbet'i Hürriyet Youtube'da!

Kaynak: Hürriyet