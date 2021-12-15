Hasan Can Kaya'ya büyük şok! RTÜK resmen açıkladı

Son günlerde kamuoyunda geniş tartışmalara neden olan "Konuşanlar" programını inceleyen RTÜK Üst Kurulu, yayıncı EXXEN'e yaptırım uyguladı.

HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ŞOK!

Programda "mizahı aşan galiz ifadelerin, bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bulunduğunu" tespit eden RTÜK, "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' ve 'Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.' hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.

'KOPROLALİ HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYOR' İDDİASI

Programında bir seyircinin ailesine ettiği küfürle gündem olan komedyen Hasan Can Kaya hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür, ünlü komedyenin Koprolali hastalığı ile mücadele ettiğini iddia etti.

Arif Hür, "Sunuculuğunu üstlendiği Konuşanlar adlı programda konuklarına fütursuzsa küfürler eden Hasan Can Kaya'nın Koprolali hastalığı ile mücadele ettiği çok aşikar. Tourette sendromunun bir özelliği olan Koprolali, istemsiz şekilde küfür etme ve saldırgan sözler söyleme rahatsızlığıdır" dedi.