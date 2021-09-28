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Hasan Can Arslan Avrupa Şampiyonasına aday

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hasan Can Arslan Avrupa Şampiyonasına aday

24-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde düzenlenen 5th LI-NING Zagreb Badminton U15 Open 2021 turnuvasında Kayseri ve Türkiye'yi temsil eden Hasan Can Arslan Avrupa Şampiyonasına katılmaya aday.

KAYSERİ (İHA) - 24-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde düzenlenen 5th LI-NING Zagreb Badminton U15 Open 2021 turnuvasında Kayseri ve Türkiye'yi temsil eden Hasan Can Arslan Avrupa Şampiyonasına katılmaya aday.

21 ülkeden 200'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği Badminton Şampiyonasında Kayseri'den Hasan Can Arslan ilk 16'ya kalarak, önemli puan topladı. Şubat ayında gerçekleştirilecek olan 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde önemli puan toplayan Hasan Can Arslan Avrupa Şampiyonasında milli forma ile Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcu ve antrenörü Abdurrahman Arslan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Hasan Can Arslan Avrupa Şampiyonasına aday

Hasan Can Arslan Avrupa Şampiyonasına aday

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Haber: Hasan Can Arslan Avrupa Şampiyonasına aday - Haberler Spor
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