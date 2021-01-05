Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan Basri Yalçın kaç yaşında ve nerelidir?
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Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan Basri Yalçın kaç yaşında ve nerelidir?

05.01.2021 22:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:47
Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan Basri Yalçın kaç yaşında ve nerelidir?

Siyaset gündemine dair yorumları ve eleştirileri ile dikkatleri üzerine çeken Hasan Basri Yalçın izleyicilerin merak konusu oldu. Açık Oturum programında dikkat çeken Hasan Basri Yalçın internette araştırılıyor. Peki, Hasan Basri Yalçın kaç yaşında, nereli? Hasan Basri Yalçın hayatı ve biyografisi! Hasan Basri Yalçın kimdir?

Siyaset hakkındaki çarpıcı yorumları ve politika konusundaki tespitleri ile katıldığı tüm programlarda dikkat çeken Hasan Basri Yalçın hakkında araştırmalar yapılıyor. Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan Basri Yalçın kaç yaşında, nereli? İşte Hasan B. Yalçın hayatı ve biyografisi!

HASAN BASRİ YALÇIN KİMDİR?

Hasan Basri Yalçın, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve Lise eğitimini İstanbul'da gerçekleştiren Hasan Basri Yalçın, üniversiteyi İstanbul Beykent Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştir. Yüksek Lisansını Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yapmıştır. Hasan Basri Yalçın, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası güvenlik, strateji, NATO ve sosyal bilimler felsefesi konularında çalışmaları bulunmaktadır.

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