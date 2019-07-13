Hasan Angı: "15 Temmuz büyük bir kahramanlık destanıdır"

15 Temmuz'un yıl dönümünde mesaj yayımlayan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "15 Temmuz'da ülkemiz hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin direnişi ile tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanına dönüşmüştür" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınlandığı mesajında, "15 Temmuz'da ülkemiz FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmış, birlik ve beraberliğimize yönelik bu ihanet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin direnişi ile tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanına dönüşmüştür. Milletimiz geçmişte olduğu gibi vatanına, bayrağına ve inançlarına sahip çıkarak vatan sevgisinin ne demek olduğunu dosta düşmana göstermiştir. Hain darbecilerin amaçlarına ulaşmasına izin vermeyen milletimiz tüm dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. 15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki ülkemiz üzerinde alçakça planlar yapanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşamaya devam edecektir. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarken, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00'den itibaren ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Mevlana Meydanında 15 Temmuz kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak için bütün Konyalı hemşehrilerimi meydanda birlikte olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA