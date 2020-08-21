Hasan Amcanın emekli maaşını çaldılar
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Hasan Amcanın emekli maaşını çaldılar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bankadan emekli maaşını çeken 75 yaşındaki Hasan Arık'ın cebinden 1000 TL emekli parası çalındı.

Hasan Amcanın emekli maaşını çaldılar
21.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:43

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bankadan emekli maaşını çeken 75 yaşındaki Hasan Arık'ın cebinden 1000 TL emekli parası çalındı. Yaşlı adamın eşi Habibe Arık ise "Bizi aç bıraktın, Allah aşkına paramızı geri getir" diye hırsıza seslendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Hasan Arık, çarşı merkezindeki bankaya giderek emekli maaşını çekti. Paranın bir bölümüne taksitle aldığı buzdolabının taksitini ödeyen yaşlı adam daha sonra elektrik faturasını da ödeyerek dolmuşla evine geldi. Eve geldiğinde maaşından kalan 1000 TL'nin cebinde olmadığını fark eden Hasan Arık durumu eşine anlattı. Yaşlı adamın eşi Habibe Arık ise konuyla ilgili olarak, "Bizim emekli maaşımızdan başka bir şeyimiz yok, eşim konuşamıyor. Daha önce felç geçirdi. Maaşını çektikten sonra ödemeleri yapmış eve geldi. Maaştan kalan 1000 lira ile 1 ay geçinecektik. Ama yok cebinden alınmış. Cebinden paranın düşmesi imkansız. Kendisi de çalındı diyor zaten. Bu parayı alan kişiye sesleniyorum. Bizi aç bıraktın Allah aşkına paramızı geri getir" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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