Hasan Ali Kaldırım: "Şampiyon Olacağız"





Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım maç sonu açıklamalarda bulundu.





Hasan Ali Kaldırım: "Bizim için önemli bir maçtı, son haftalarda iyi seri yakaladık. Olmadı. Konya'da devre arasına 3 puanla girmek istiyorduk. İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemeyip istediğimiz baskıyı kuramadık. İkinci yarıya iyi başlayıp bireysel hatadan dolayı geri düştük. Beraberlikten sonra son 10 dakika iyi baskı kurduk."

Serkan Kırıntılı'ya tebrik

"Rakip kaleciyi tebrik etmek isterim; 2-3 tane %100 pozisyon çıkardı."

"Şampiyon olacağız"

"Hepimiz kaliteli futbolcularız, herkes ülkesinin milli oyuncusu, herkesin belli tecrübesi var. Cezalar, sakatlar bizi geriye atmamalı. Hatalar olabilir, önümüze bakacağız. Şampiyon olmak istiyoruz"

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