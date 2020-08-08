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Hasan Ali Kaldırım, resmen Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzaladı.

Hasan Ali Kaldırım, resmen Medipol Başakşehir'de
08.08.2020 19:36 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:10

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli ekip, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulübün CEO'su Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takımın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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