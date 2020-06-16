Hasan Ali ile Vedat 11'de Fenerbahçe'de sakatlığı son bulan Vedat Muriqi ile sarı kart cezası sona eren Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçında ilk 11'de görev aldı.

Fenerbahçe'de sakatlığı son bulan Vedat Muriqi ile sarı kart cezası sona eren Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçında ilk 11'de görev aldı.

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Kayserispor maçında sarı kart cezası bulunduğu için görev alamayan Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı geçen ve lig maçında oyuna sonradan dahil olan Vedat Muriqi Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de şans buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA