Hasan Akın kimdir? Şehit Polis Hasan Akın kaç yaşında, nereli, evli mi?

Yaşanan bu elim olayın ardından, şehit polis memuru Hasan Akın'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve memleketinin neresi olduğu soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

ŞEHİT POLİS HASAN AKIN KİMDİR?

Türk Polis Teşkilatı'nda görev yapan Hasan Akın, mesleğini büyük bir özveriyle yerine getiren kahraman polislerden biriydi. Görev başındayken düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen Akın, çalışkanlığı ve sorumluluk bilinciyle tanınıyor, meslektaşları tarafından sevgi ve saygıyla anılıyordu.

MEMLEKETİ ORDU'NUN KUMRU İLÇESİ

Şehit Hasan Akın'ın Ordu'nun Kumru ilçesinden olduğu öğrenildi. Acı haberin ulaşmasının ardından ilçede büyük bir hüzün yaşandı. Kumru halkı, şehit için taziye mesajları yayımlayarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Hasan Akın'ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım da yürekleri burktu. Akın'ın paylaştığı ifadelerde şu sözler yer aldı: "Uğrunda ölemeyeceğin bayrağın altında yaşamayacaksın!"