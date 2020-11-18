Hasan Akıl: Koronavirüs saç ekimine talebin artmasına neden oldu

Koronavirüs salgınında evde kalınan süre insanların aynayla daha fazla vakit geçirmesine de sebep oldu. Bu süreç, pandemiye rağmen yeni normalde saç ekimine ve estetiğe olan talebi de artırdı.

Koronavirüs salgını Türkiye'de sağlık turizminde önemli bir yeri olan saç ekimini de etkiledi. Pandemi süresi boyunca evde kalarak ayna karşısında daha çok vakit geçiren vatandaşlar, yeni normalle birlikte saç ekimi ve estetik ameliyatlar için hastanelerin yolunu tuttu.

Saç Ekim Koordinatörü Hasan Akıl ise, "Saç ekiminin ülkemizde tercih edilmesinin ilk nedeni iyi yapılması. Yurt dışına göre daha uygun fiyatlarla yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Saç ekimine talep ülkelere göre değişiyor

Yurt dışı yasaklamalarının gelmesi ve Türkiye'den giden hastaların orada karantinaya girmelerinin saç ekimini de etkilediğine vurgu yapan Saç Ekim Koordinatörü Hasan Akıl "Talepler ülkelere göre değişiyor. Burada misafirimiz olup da ülkelerine yolladığımız hastaların kendi ülkelerinde karantina süreçleri varsa hasta buraya gelmekte sıkıntı yaşıyor ve 'ülkeme döndüğümde karantinaya girmek istemiyorum' diyor. Diğer ülkelere göre sağlık sistemimiz iyi olduğu için biz burada aldığımız önlemlerle hasta güvenliği sağlayabiliyoruz" dedi.

Çok tercih edilmesinin nedeni iyi yapılması

Yurt dışından gelen hastaların Türkiye'yi iyi tanımadıkları için kendisini riske atmak istemediğini vurgulayan Saç Ekim Koordinatörü Hasan Akıl, "Avrupa'nın geneli ve İngiltere Türkiye'nin saç ekim taleplerini karşılıyordu. Pandemiyle birlikte Avrupa ülkeleri Türkiye'yi çok fazla tercih etmemeye başladı. Her ne olursa olsun saç ekiminin ülkemizde tercih edilmesinin ilk nedeni iyi yapılması. Yurt dışına göre daha uygun fiyatlarla yapılıyor ve ülkemize gelen vatandaşlar burada aynı zamanda tatil de yapabiliyor. Biz diğer ülkelerdeki merkezlere göre daha titiz çalışmalar yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez seçimine dikkat

Saç ektirmek isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Akıl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saç ektirmek isteyenler saç ektireceği yerlerin hastane veya cerrahi işlem yapabilen klinik olmasına, doktor denetiminde işlemin yapılıyor olmasına dikkat etmeliler. Rezidans ve apartman katlarında birçok merkez var ama bize gelen 2.seans hastaların çoğu önceki ekimle alakalı muhatap bulamamaları. Bu yüzden kurum önemli."