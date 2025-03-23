B Meclisi'nde CHP'li üyeler çoğunlukta bulunurken, başkanvekilliği için CHP kulislerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ismi konuşuluyor. Peki, Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün hayatı ve biyografisi!

HASAN AKGÜN KİMDİR?

Trabzon'un Araklı ilçesinde doğan Dr. Hasan Akgün, ilkokul eğitimini Adapazarı'nın Kaynarca ilçesinde tamamladı. Ortaokul öğrenimini Florya Şenlikköy Ortaokulu'nda sürdüren Akgün, Yeşilköy 50. Yıl Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1979 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

1975 yılında belediyecilik kariyerine adım atan Akgün, 1975-1980 yılları arasında Sefaköy (Küçükçekmece) Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" programına katılarak, şehircilik ve yerel yönetim konusunda uzmanlık kazandı.

1981 yılında İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Bölge Belediye Şube Müdürlüğü'nün kurucuları arasında yer aldı ve Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1984'te Türkiye'de ilk kez uygulamaya konulan Büyükşehir Belediyesi modeli kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi'nin teşkilatlanmasında aktif rol aldı. 1986 yılında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

1989-1993 yılları arasında Fransa, Almanya ve Belçika'da yerel yönetim uygulamalarını inceledi ve bu deneyimleri Türkiye'deki sistemlerle kıyasladı. Akademik çalışmalarını sürdürerek, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde hazırladığı "Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi" adlı yüksek lisans tezini, 1996 yılında ise "Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece" başlıklı doktora tezini tamamladı. Bu çalışmasında, Fransa ve İspanya'daki sahil planlamalarını inceleyerek Türkiye'deki uygulamalarla karşılaştırdı.

1994 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Akgün, 1999 yılından 2024 yılına kadar üst üste 7 kez Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Belediye Başkanlığı sürecinde akademik çalışmalarına devam eden Akgün, özellikle yerel seçimler ve yerel yönetimler konularına odaklandı. Çalışmalarında Türkiye'nin siyasi geçmişini, mevcut siyasi durumunu ve siyasi mücadelelerini kapsamlı bir şekilde ele aldı.

1975 yılında kurulan Türkiye'nin ilk Belediyeler Birliği olan Marmara Belediyeler Birliği'nin kuruluşunda yer aldı ve 2002-2004 yılları arasında birliğin başkanlığını yaptı. Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevine devam eden Akgün, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Delegasyonu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesi olan Akgün, aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesinin kardeş şehri olan Gelsenkirchen'in futbol takımı Schalke 04'ün ilk Türk kongre üyesi olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile başlayan ve Derviş Eroğlu'nun hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde devam eden uzun yıllara dayanan dostluklarıyla onlara destek olmuştur.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Hasan Akgün, evli ve dört çocuk babasıdır.

Yayımlanmış Kitapları:

•Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi (1992)

•Kentsel Gelişim Sürecinde Büyükçekmece (1996)

•Atatürk ve Cumhuriyet (1998)

•Modernleşmeden Küreselleşmeye Türkiye'de Yerel Yönetimler: Tarihi ve Bugünü (2013)

•Türkiye'de ve Avrupa'da Yerel Yönetimler (2017)

•Sandık Oyunları (2019 Yerel Seçimlerinde Büyükçekmece'de Neler Oldu?) (2021)

•From Modernization to Globalization Local Authorities in Turkey: History and Today (2022)

•Kentsel Aidiyet Bağlamında Romanlar (2023, Dr. Hasan Akgün-Burak Mert Parlıyan)

•Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Türkiye (2023, Prof. Dr. Yusuf Erbay - Dr. Hasan Akgün)

•Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar ve Belgeler (Üç Cilt, 2013)