Hasadını yaptığı 7 bin yıllık buğday tohumunu, 61 ile dağıtarak çoğaltmak istiyor AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarımla uğraşan Hıdır Güneş (46), babasından kalan ve 7 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu iddia ettiği siyez buğdayının hasadını yaptı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarımla uğraşan Hıdır Güneş (46), babasından kalan ve 7 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu iddia ettiği siyez buğdayının hasadını yaptı. Çoğaltmak istediği buğdaya, basına yansıyınca 61 ilden talep geldiğini söyleyen Hıdır Güneş, elinden geldiğince herkese buğday temin edeceğini söyledi.

Sandıklı'da tarımla uğraşan Hıdır Güneş, ağabeyinin eşinin babasına verdiği, babasının kendisine emanet ettiği ve 7 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu iddia ettiği buğday tohumunu çoğaltmak için çalışıyor. Önce bir avuç tohum ekerek 45 kilo tohum elde eden Güneş, 45 kiloluk tohumu da 6 bin metrekarelik tarlasına çocuklarının yardımıyla ekti. Filizlenerek büyüyüp başak veren buğdaylar ise bir başakta 100'ün üzerinde buğday yer almasıyla şaşkına çevirdi.

'3'ER KİLO VERMEYİ PLANLIYORUZ'

Su ve gübre istemeden yetişen ve boyu 2 metreye yaklaşan buğdayın hasadı yapıldı. Çoğaltmak istediği buğday basına yansıyınca 61 ilden talep geldiğini söyleyen Hıdır Güneş, elinden geldiğince temin edeceğini aktardı. Güneş, "Biçerci arkadaşımız geldi, biçerini temizledi. Hasadımızı yapıyoruz. İnşallah buğdayımızın bolluk ve bereketinin memleketimize faydası olacağı inancındayım. Rabbim beni utandırmasın inşallah. Buğdayımıza baya talep oldu. Şu anda 61 ille iletişim kurduk. İnsanlar buraya gelmek istiyor. Hasadımızı yapalım. Hepsini çağıracağım. Hepsine de 3'er kilo vermeyi planlıyoruz. Güzel kardeşlerimizi 2 ya da 3 gün içersinde çağıracağız. İllerinde çoğaltmaları için buğdaylarımızdan vereceğiz. Her köyde, her kasabada, her ilçede ve her ilde çoğalsın istiyorum" diye konuştu.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA