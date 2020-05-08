Hasadına günler kalan buğday, yağış nedeniyle yere yattı

ADANA'da, geçen günlerde etkili olan yağış ve fırtına, ekili alanlara zarar verdi.

ADANA 'da, geçen günlerde etkili olan yağış ve fırtına, ekili alanlara zarar verdi. Yağış ve fırtına sebebiyle hasadına günler kalan buğdaylar yere yattı.

Adana genelinde geçen günlerde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle, başak yapma sürecinde olan buğdaylar kırılarak yere yattı. Yağış ve fırtınanın etkisiyle kent genelindeki buğday tarlalarının yüzde 80'inin etkilendiği kaydedildi. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, yere yatan buğdayların yüzde 30'unun kurtarılabileceğini söyledi.

Yağış ve fırtına nedeniyle yere yatan buğdayda, dönüm birimden alınacak kilogramın azalacağını belirten İncefikir, "Hasadına 20-25 gün kalan buğdayın böyle bir afetle karşı karşıya kalması, biz üreticileri üzdü. Adana'da geçtiğimiz günlerde ciddi fırtınalar oldu. Bununla birlikte Adana'nın yüzde 80'inde buğday tarlalarında yatmalar meydana geldi. Yatan buğdaylar ayağa kalkamayacağı için hasat zamanı biçerdöver tarafından alınamayacak. Ürünün henüz olgunlaşmaması nedeniyle buğdayda çürümeler olacaktır" diye konuştu.

Yere yatan buğdaylardan üreticinin bir beklentisi olamayacağını belirten İncefikir, "Bu bağlamda Tarım Sigortaları Havuzu'nun da (TARSİM) duyarlı olacağını düşünüyoruz. TARSİM bu dengeyi sağlayacaktır ve hasarın karşılığını ödemesi durumunda, çiftçinin mağduriyeti giderilecektir" dedi.

- Adana

Kaynak: DHA