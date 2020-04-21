SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Hasadına başlanan turfanda patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Ekonomi
Türkiye, Datça, Muğla, Ekonomi

Hasadına başlanan turfanda patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla çok çeşitli ürün yetiştirilebilen Muğla'da hasadına başlanan turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.

21.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:59
Hasadına başlanan turfanda patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla çok çeşitli ürün yetiştirilebilen Muğla'da hasadına başlanan turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.

Datça ilçesinde 1500 dekar alanda 10 bin ton civarında rekolte bekleyen üreticiler, turfanda patates hasadına başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek ürünler, sökümü yapan tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı. İşçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun çalıştıkları, maske ve eldiven taktıkları görüldü. Kasalanıp kamyona yüklenen erkenci patatesler, manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderildi.

Yörede erkenci patatesin ilk hasadına, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da katıldı. Tarladan kaldırılan ilk ürünler kalitesi, yüksek rekoltesi ve alım fiyatıyla üreticisini güldürdü.

Saylak, AA muhabirine, tütün tarımına alternatif olarak katma değeri yüksek sebze üretim programı kapsamında, 7 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda patates üretimi de yapıldığını ifade eden Saylak, Muğlalı üreticilerin patateste erken hasattan elde ettikleri yüksek gelirin sevincini yaşadığını kaydetti.

Muğla'nın hem sahil kesiminin hem de yüksek yaylalarının patates üretimine elverişli olduğunu belirten Saylak, "Türkiye'nin ilk turfanda patatesinin hasadını Muğla'da yapıyoruz. Bu ay ilk turfanda hasadı Datça'da yapılırken kasım ayında Seydikemer'de son patates hasadını yapıyoruz. Bölgemiz böylesine verimli bir iklime sahip." diye konuştu.

Muğla'dan gönderilen patateslerin pazarlarda tezgaha çıktığını kaydeden Saylak, şöyle konuştu:

"Türkiye pazarına ilk turfanda patatesi Muğlalı üreticiler gönderdi. Üreticilerimiz hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen organik yollarla 1500 dekar alanda Datça'da patates üretiyor. Biz hiçbir ille rekabet etmiyoruz ama patateste şu anda iddialıyız. Patates üretiminde zerre kadar ilaç kullanmıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye ve dünya zor günler yaşıyor. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Türk çiftçisi tarlasında üretime devam ederek ülkesine katkı sağlıyor."

"Ülkemiz için üretime devam ediyoruz"

Datça ilçesinde 300 dönüm arazisinde patates üreten Mehmet Eren, 7 yıldır turfanda patates üretimi yaptığını söyledi.

Verimin ve alıcı fiyatlarının bu yıl çok iyi olduğuna işaret eden Eren, "Ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Bu ülke bizim. Her türlü zor şartlara rağmen üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızı patatessiz bırakmayacağız. Ben 300 dönüm alanda 800 ton civarında rekolte bekliyorum. Patatesimiz tarlada 3,5 liraya alıcı buluyor. Kamyonlara yüklenerek diğer illere gönderilen ürünlerimizden bu yıl güzel para kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Eren, hasada başlayan ilçedeki üreticilerin bu sezon 10 bin ton civarında rekolte beklediğini kaydetti.

Hasadına başlanan turfanda patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Ekonomi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı 250 metreye ulaştı Ekonomi
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı 250 metreye ulaştı
Albayrak, Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı Ekonomi
Albayrak, Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanacak Ekonomi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bileti yananlar uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde iade alacak Ekonomi
Bileti yananlar uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde iade alacak
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi...
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma...
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Paris merkezli Believe, Doğan Müzik Yapım'a ortak oluyor
Paris merkezli Believe, Doğan Müzik Yapım'a ortak oluyor
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Deniz Seki Halil Sezai Muazzez Ersoy
Spor Falcao Neymar Ergin Ataman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla Nisan Futbolcu New York İngiltere
Şu an buradasınız: Hasadına başlanan turfanda patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 12:50:02. #1.14#
title