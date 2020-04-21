Hasadına başlanan turfanda patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla çok çeşitli ürün yetiştirilebilen Muğla'da hasadına başlanan turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla çok çeşitli ürün yetiştirilebilen Muğla'da hasadına başlanan turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.

Datça ilçesinde 1500 dekar alanda 10 bin ton civarında rekolte bekleyen üreticiler, turfanda patates hasadına başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek ürünler, sökümü yapan tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı. İşçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun çalıştıkları, maske ve eldiven taktıkları görüldü. Kasalanıp kamyona yüklenen erkenci patatesler, manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderildi.

Yörede erkenci patatesin ilk hasadına, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da katıldı. Tarladan kaldırılan ilk ürünler kalitesi, yüksek rekoltesi ve alım fiyatıyla üreticisini güldürdü.

Saylak, AA muhabirine, tütün tarımına alternatif olarak katma değeri yüksek sebze üretim programı kapsamında, 7 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda patates üretimi de yapıldığını ifade eden Saylak, Muğlalı üreticilerin patateste erken hasattan elde ettikleri yüksek gelirin sevincini yaşadığını kaydetti.

Muğla'nın hem sahil kesiminin hem de yüksek yaylalarının patates üretimine elverişli olduğunu belirten Saylak, "Türkiye'nin ilk turfanda patatesinin hasadını Muğla'da yapıyoruz. Bu ay ilk turfanda hasadı Datça'da yapılırken kasım ayında Seydikemer'de son patates hasadını yapıyoruz. Bölgemiz böylesine verimli bir iklime sahip." diye konuştu.

Muğla'dan gönderilen patateslerin pazarlarda tezgaha çıktığını kaydeden Saylak, şöyle konuştu:

"Türkiye pazarına ilk turfanda patatesi Muğlalı üreticiler gönderdi. Üreticilerimiz hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen organik yollarla 1500 dekar alanda Datça'da patates üretiyor. Biz hiçbir ille rekabet etmiyoruz ama patateste şu anda iddialıyız. Patates üretiminde zerre kadar ilaç kullanmıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye ve dünya zor günler yaşıyor. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Türk çiftçisi tarlasında üretime devam ederek ülkesine katkı sağlıyor."

"Ülkemiz için üretime devam ediyoruz"

Datça ilçesinde 300 dönüm arazisinde patates üreten Mehmet Eren, 7 yıldır turfanda patates üretimi yaptığını söyledi.

Verimin ve alıcı fiyatlarının bu yıl çok iyi olduğuna işaret eden Eren, "Ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Bu ülke bizim. Her türlü zor şartlara rağmen üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızı patatessiz bırakmayacağız. Ben 300 dönüm alanda 800 ton civarında rekolte bekliyorum. Patatesimiz tarlada 3,5 liraya alıcı buluyor. Kamyonlara yüklenerek diğer illere gönderilen ürünlerimizden bu yıl güzel para kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Eren, hasada başlayan ilçedeki üreticilerin bu sezon 10 bin ton civarında rekolte beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA