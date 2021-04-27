Hasadına başlanan soğanın fiyatı tarlada 70 kuruşa düştü
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Hasadına başlanan soğanın fiyatı tarlada 70 kuruşa düştü

Hasadına başlanan soğanın fiyatı tarlada 70 kuruşa düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'da hasadına başlanan soğanın fiyatının tarlada 1 lira 10 kuruştan 70 kuruşa düştüğünü söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'da hasadına başlanan soğanın fiyatının tarlada 1 lira 10 kuruştan 70 kuruşa düştüğünü söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, geçen sene alınan tedbirler sebebiyle ihracatın kapanmasının, yurtdışı pazarlarının kaybına sebep olduğunu söyleyerek, "Hasat başladığında 1 Lira 10 kuruş olan soğan şu anda 70 kuruş olmasına rağmen alıcı bulamıyor. İç Anadolu Bölgesindeki soğanların Ocak ve Şubat aylarında dağıtılmış olması gerekirdi, böylece bölgemizde soğan üreticimiz bu kadar büyük bir sıkıntıyla karşılaşmazdı. Akdeniz'de 120 bin dönüm ekili soğan tarlası bulunmakta. Bölgemizde Nisan'ın ilk haftasında soğan hasadı başladı fakat ürününe alıcı bulamayan çiftçilerimizin soğanları tarlada bekliyor. Üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığından ihracat pazarı için destek bekliyor ve alıcı bulma umuduyla ürünlerini tarlada bekletiyor" dedi.

Önlem alınması ve üretim planlamasının bir an önce yürürlüğe girmesinin önemine dikkat çeken Doğan, "Üretim planlamasıyla ihtiyaç fazlası üretimin önüne geçilecek ve bu şekilde hem çiftçi mağdur olmayacak hem de ülke ekonomisi zarar görmeyecektir. İhtiyaca göre talep edilen ürünlerin desteklenerek üretilmesi ülkemize ve üreticimize kazanç sağlayacaktır.

Yetkililerden pamuğa, soyaya ve ayçiçeğine verilen desteğin bu yıl soğana da verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Doğan, 1 yılı aşan bir süredir devam eden korona virüs salgınında gıda üretim sektörünün en az sağlık kadar önem arz ettiğinin anlaşıldığını söyleyerek, "Ülkemizin temel gıda maddelerinden olan, evde kaynayan tencerelerde, otel ve restoran mutfaklarında başrol olan soğan, üreticisini bu yıl üzdü" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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