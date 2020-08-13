Hasadına başlanan Sındırgı kornişonu coğrafi işaret yolunda
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Hasadına başlanan Sındırgı kornişonu coğrafi işaret yolunda

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde turşuluk salatalık olarak bilinen ve hasadına başlanan kornişonun tescillenmesi hedefleniyor.

Hasadına başlanan Sındırgı kornişonu coğrafi işaret yolunda
13.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:13

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde turşuluk salatalık olarak bilinen ve hasadına başlanan kornişonun tescillenmesi hedefleniyor.

İlçede son yıllarda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve belediye tarafından yapılan göletler sayesinde sulama imkanlarının yaygınlaşması tarımsal üretime de önemli kaktı sağlıyor.

Sındırgı merkez ile kırsal Yüreğir, Işıklar, Küçükdağdere, Büyükdağdere, Aslandede ve Osmanlılar mahallelerindeki arazilerine kornişon eken üreticiler, hasada başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Sabahın erken saatlerinde toplanmaya başlanan kornişonlar, büyüklüğüne göre makinelerde ayrılıyor.

Yaklaşık 10 bin ton rekolte beklenen bölgede üretilen kornişonlar, semt pazarlarının yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'deki turşu fabrikalarınca satın alınıyor.

Kornişon turşusu ise fabrikalar aracılığıyla Avrupa ve Arap ülkeleri ile Rusya'ya ihraç ediliyor.

Tescil hedefleniyor

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, Sındırgı'da eskiden en çok tütün ekildiğini söyledi.

Yavaş, çiftçilerin tütünden sonra arayışa girdiğini belirterek, "Kentte göletler yapmaya başladık, kuru bir derenin önünü kapatarak göletler oluşturduk. Halk da sulu tarıma entegre oldu ve şu anda 6 mahallemiz başta olmak üzere rakımı yüksek olan yerlerde 4 ay kornişon hasadı yapılabileceği alanlar oluştu." diye konuştu.

Çiftçilerin kornişondan ciddi gelir elde ettiğini vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalarla kornişon salatalığında Türkiye'de en çok üretim kapasitesine sahip olan yer Sındırgı'dır. Kornişon üretiminde birinciyiz. Bizim kornişonumuz rakım olarak yüksek kesimlerde üretildiği için sertliği ve kalitesi daha iyidir. Başvurumuzu yapıyoruz, coğrafi işaret alacağız. Ürünümüzü 'Sındırgı Kornişon Salatalık' olarak inşallah tescilletmiş olacağız."

Yavaş, belediye olarak bölge halkını her alanda desteklediklerine işaret ederek, "Genç nüfusumuzun da bu işleri artık yapması lazım. Cumhurbaşkanımızın da 'dağa taşa ne kadar arazi bulursanız ekin' dediğini biz kentimizde gerçekleştiriyoruz. İnsanlar Kovid-19 sürecinde köylerine dönmeye başladı. Gençleri özellikle tarlaya, çiftçiliğe davet ediyoruz. Burada hayat var. Sındırgı'nın kornişon salatalığı insanların geçim kaynağı olmak için yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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