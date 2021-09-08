Hasadına başlanan Bolu patatesinde dekar başına 2-4 ton rekolte bekleniyor

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, kentte ekilen patateslerden dekar başına 2-4 ton rekolte beklendiğini bildirdi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, kentte ekilen patateslerden dekar başına 2-4 ton rekolte beklendiğini bildirdi.

Küçükberk köyünde İlhami Güngör'e ait 12 dekarlık arazide yapılan hasadı inceleyen Murat, patatesin kalitesi, yapısı ve verimini kontrol etti.

Murat, Bolu çiftçisinin olmazsa olmaz ürünleri arasında yer alan patatesin her yıl yaklaşık 40 bin dekar alanda ekildiğini belirtti.

Hasat zamanının geldiğini bildiren Murat, "Verilen emeklerin, dökülen alın terinin karşılığını bulacağı zaman dilimi gelmiş bulunmaktadır. Tarladan toplanan ürünler, tüketiciye sunulmak üzere hazırlanmaktadır. Temennimiz gerek üreticimiz gerekse tüketicimizin memnuniyeti olmakla birlikte hasat sezonunun özellikle üreticilerimize bereketli ilimize ve ülkemize hayırlı olmasıdır." dedi.

Murat, ekilen tohumluğun çeşidine bağlı olarak patateste dekar başına 2-4 ton verim beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder