Hasadına başlanan Bolu patatesinde dekar başına 2-4 ton rekolte bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasadına başlanan Bolu patatesinde dekar başına 2-4 ton rekolte bekleniyor

Hasadına başlanan Bolu patatesinde dekar başına 2-4 ton rekolte bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, kentte ekilen patateslerden dekar başına 2-4 ton rekolte beklendiğini bildirdi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, kentte ekilen patateslerden dekar başına 2-4 ton rekolte beklendiğini bildirdi.

Küçükberk köyünde İlhami Güngör'e ait 12 dekarlık arazide yapılan hasadı inceleyen Murat, patatesin kalitesi, yapısı ve verimini kontrol etti.

Murat, Bolu çiftçisinin olmazsa olmaz ürünleri arasında yer alan patatesin her yıl yaklaşık 40 bin dekar alanda ekildiğini belirtti.

Hasat zamanının geldiğini bildiren Murat, "Verilen emeklerin, dökülen alın terinin karşılığını bulacağı zaman dilimi gelmiş bulunmaktadır. Tarladan toplanan ürünler, tüketiciye sunulmak üzere hazırlanmaktadır. Temennimiz gerek üreticimiz gerekse tüketicimizin memnuniyeti olmakla birlikte hasat sezonunun özellikle üreticilerimize bereketli ilimize ve ülkemize hayırlı olmasıdır." dedi.

Murat, ekilen tohumluğun çeşidine bağlı olarak patateste dekar başına 2-4 ton verim beklediklerini kaydetti.

Hasadına başlanan Bolu patatesinde dekar başına 2-4 ton rekolte bekleniyor
Hasadına başlanan Bolu patatesinde dekar başına 2-4 ton rekolte bekleniyor
Hasadına başlanan Bolu patatesinde dekar başına 2-4 ton rekolte bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Murat Kurum Meral Akşener Sultan Alparslan
Magazin Haluk Levent Aleyna Tilki Yeşim Salkım Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Umut Meraş Ünal Karaman Lionel Messi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hasadına başlanan Bolu patatesinde dekar başına 2-4 ton rekolte bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 16:21:30. #1.16#

title