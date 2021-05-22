Hasadına başlanan Adana karpuzu fiyatıyla üreticisini sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasadına başlanan Adana karpuzu fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Hasadına başlanan Adana karpuzu fiyatıyla üreticisini sevindirdi
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova yöresinde hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli Adana karpuzu, fiyatıyla çiftçiyi memnun ediyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova yöresinde hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli Adana karpuzu, fiyatıyla çiftçiyi memnun ediyor.

Tadı, rengi ve aromasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi verilen Adana karpuzunun, Karataş ilçesindeki tarlalarda hasadı sürüyor.

Akdeniz ile Akyatan Lagünü arasında kalan kumluk alanda yetiştirilen Türkiye'nin erkenci karpuzları için çiftçiler yoğun mesai yapıyor.

Üreticiler fiyattan memnun

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine, Adana karpuzunun hem şeker oranı hem lezzeti hem de lifinin az olması gibi özellikleriyle tercih edildiği söyledi.

Türkiye'nin dünyada Çin'den sonra en büyük ikinci karpuz üreticisi olduğuna dikkati çeken Doğru, "Adana ise Türkiye'de karpuzun turfanda olarak hasat edilmesi ve ülkedeki karpuzun yüzde 23'ünü üretmesiyle öne çıkıyor. Bugünlerde Adana'nın sahil kesimlerinde karpuz hasadımız başladı. Geçen yıl 120 bin dekar alanda karpuz ekiliydi. Bu sene 110 bin dekar alanda karpuz ekimi var. 745 bin ton civarında da rekolte bekliyoruz." dedi.

Doğru, tarladaki karpuz fiyatlarıyla ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Şu anki karpuz fiyatlarından çiftçimiz memnun. Tarlada 3-3,5 lira civarında satılıyor. Çiftçimizin maliyetini kurtarıp, kar da bırakıyor. Aynı zamanda üreticilerimiz, karpuzdan sonra arazilerine yer fıstığı ve soya gibi ürünler ekebildiği için karpuzu bir an önce hasat edip ikinci ürünü de tarlaya ekebilmekte. Bu da onlar için bir avantaj getirmekte. Bu yıl karpuz üreten çiftçimizin yüzü gülüyor. Tabi fiyatlar bu seviyede giderse çiftçimiz gayet memnun olur. Hasat arttıkça ve diğer bölgelerde de karpuz çıktıkça fiyatların biraz düşmesi bekleniyor."

"Beklentimizi karşılıyor çok şükür"

Çiftçi Ali Yılmaz da 60 dönüm alanda karpuz üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Ürünlerinin, tadı ve aromasıyla bilindiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Arazinin kumsal ve ikliminin güzel olması, karpuzun erkenci olmasını sağlıyor. Buranın karpuzu hem lezzetli hem güzel. Aroması ve tadı çok güzel. Fiyatlar iyi. Ürün boydan biraz kısa. Dekara 5-6 ton ürün alıyoruz. Fiyatlar beklentimizi karşılıyor çok şükür."

Tüccar Celal Genç de çiftçilerin ürettiği karpuzu tarlada satın alıp talebe göre sattıklarını belirterek, "Hava, ürünün ekildiği dönemde soğuktu. Bu nedenle karpuz hasadı hem gecikti hem de verimi düştü. Gerek boy gerek ağırlık olsun çiftçimiz baya zorlandı. Çok şükür aldığımız ürünlerde bir sıkıntı yok, beklentimizi karşılıyor." ifadesini kullandı.

Hasadına başlanan Adana karpuzu fiyatıyla üreticisini sevindirdi
Hasadına başlanan Adana karpuzu fiyatıyla üreticisini sevindirdi
Hasadına başlanan Adana karpuzu fiyatıyla üreticisini sevindirdi
Hasadına başlanan Adana karpuzu fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Blinken: 'Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır'
Blinken: "Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım Açıklaması
Göğsümüzü kabartan anlar! NATO, TSK'nın envanterindeki yeni silahı tanıttı
Göğsümüzü kabartan anlar! NATO, TSK'nın envanterindeki yeni silahı tanıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Hande Ataizi Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hasadına başlanan Adana karpuzu fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 11:36:47. #1.13#

title