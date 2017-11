Hasadın Ardından Renk Cümbüşü

Bilecik'te tarla ve bahçelerde hasat sezonunun bitmesi ve sonbaharın gelmesiyle birçok bölge altın ve bakır rengine büründü.



Verimli topraklarıyla çok farklı türde ürünlerin hasadının yapıldığı Osmaneli ilçesinde, havaların soğuması ve sonbaharın yüzünü göstermesinin ardından tarlalar ve yol kenarlarındaki sararan ağaçlar, adeta bir cümbüşüne yol açtı.



Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine yaptığa açıklamada, şunları söyledi:



"Bilecik ve ilçelerinde sadece narenciye yetişmez özellikle Osmaneli'de her türlü sebze ve meyve var. Her ay her mevsim ürün sevkiyatı yapılır. Hasadın ardından ise ilkbahar ve özellikle sonbaharda da doğa harikası görüntüler oluşur. Bunları görmek bizlere ayrı bir mutluluk verir."



İlçeden araçlarıyla geçenler, altın ve bakır renkleriyle çok özel bir görüntü oluşturan manzarada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.