Hasadı yapılmadan yeniden çiçek açan armut ağacı şaşırttı
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Hasadı yapılmadan yeniden çiçek açan armut ağacı şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Haberler | Güncel

Hasadı yapılmadan yeniden çiçek açan armut ağacı şaşırttı Meyvesiyle çiçeği yan yana Küresel ısınma meyve ağaçlarını da strese soktu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde henüz hasadı yapılmayan armut ağacının meyvesi üzerindeyken yeniden çiçek açması şaşırttı.

Hasadı yapılmadan yeniden çiçek açan armut ağacı şaşırttı

Meyvesiyle çiçeği yan yana

Küresel ısınma meyve ağaçlarını da strese soktu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde henüz hasadı yapılmayan armut ağacının meyvesi üzerindeyken yeniden çiçek açması şaşırttı. Hayatında ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten 82 yaşındaki çiftçi Hüseyin Gömleksiz, "Bu mevsimde armut ağacının meyvesi başındayken, çiçek açmasına şaşırdık kaldık" derken, uzmanlar ise armut ağacının çiçek açmasını iklim değişikliklerine bağladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Koca Piyam mevkiinde üzüm bağının kenarında bulunan armut ağacının çiçek açtığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Deveci armudu cinsi armut ağacında, üzerindeki armutların olgunlaşması beklenirken, yeni tomurcuklar oluşması ve çiçek açması görenler tarafından şaşkınla karşılandı.

"Bu mevsimde çiçek açması imkansız"

Deveci Armudu cinsi armut ağacının dallarında bulunan armutları toplamak için olgunlaşmasını bekleyen çiftçi Hüseyin Gömleksiz bazı dalların çiçek açması ve bazılarının da tomurcuklanması üzerine şaşkına döndü. Hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını kaydeden Gömleksiz, "Bu aylarda armut ağacının çiçek açması mümkün değil. Mevsimler değiştiğinden dolayı mıdır, nedendir bilmiyorum. Meyveleri daha üzerinde, ermeden tekrar çiçek açtı. Şaşırdık, kaldık. Çünkü bu çiçekler bir daha meyve verir mi, bilmiyoruz. Daha henüz çiçekte. Arkasından da tomurcuklar geliyor. Daha çiçekler açacak. Ne hikmet bilinmiyor. Mevsimlerden dolayı mıdır, yoksa bu mevsimde açması mümkün değil, şaşırdık kaldık" dedi.

Uzmanlar küresel ısınmaya bağladı

Küresel ısınmaya bağlı mevsim değişikliklerin tüm canlıların yaşam biçimlerini olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Ziraat Teknikeri Coşkun Cingör, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyanın kabullenmesi gereken bir gerçeklik olduğunu söyledi. Küresel ısınma için acil ve radikal kararlar alınmasının önemine değinen Cingör, bu kararlar içerisinde de en önemlisi suyun elverişli ve israf edilmeden kullanılması olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bilindiği üzere, küresel ısınma ve iklim değişikliği son yıllarda giderek hayatımıza çok büyük etkiye sebep olmaktadır. Hatta dünyada ve ülkemizde yaşanan felaketler buna bir örnek olabilir. Tabi iklim değişikliği sadece insan sağlığı üzerinde değil, bitkilerde de aynı olumsuzluklara sebep olmaktadır. Aşırı derecede sıcaklıkların artması iklimlerdeki sapmalara sebep olmaktadır. Bu bitkideki durum buna benzemektedir. Hasadı yaklaşan bir bitkide çiçek görülmesi, bitkinin yaşam döngüsünün dışına çıkmasına neden olmuş ve sapma gerçekleştirmiştir. Bunu iklimdeki olan olayla bağdaştırabiliriz. Bitki strese girerek, çiçek açmaya başlıyor. Bu armut ağacının bu dönemde çiçek açması, verimini artırmayacaktır, hatta gelecek yılın verimini bile olumsuz yönde etkileyecektir. Bunun tek yolu iklim eskiden nasılsa, o hale döndürebilmeye çalışmaktır."

Hasadı yapılmadan yeniden çiçek açan armut ağacı şaşırttı
Hasadı yapılmadan yeniden çiçek açan armut ağacı şaşırttı
Hasadı yapılmadan yeniden çiçek açan armut ağacı şaşırttı
Hasadı yapılmadan yeniden çiçek açan armut ağacı şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin

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