HASADI YAPILACAK, BUĞDAY TARLASI YANDI
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HASADI YAPILACAK, BUĞDAY TARLASI YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dere yatağında çıkan yangın buğday tarlasına sıçradı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dere yatağında çıkan yangın buğday tarlasına sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dönüm tarlanın 4 dönümü yandı. Olay yerine geldiğinde hasadını beklediği ürünlerinin yandığını gören tarla sahibi Süleyman Köse, gözyaşı dökerken, bir yıllık emeğinin heba olduğunu söyledi.

Hatıplar Mahallesi 144 sokak Divit Yeri mevkiinde dere yatağında sazlıkların yanması ile başlayan kırsal alan yangını rüzgarın da etkisiyle dere yatağının kenarında bulunan Süleyman Köse'ye ait buğday tarlasına sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 arazözle yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında yaklaşık 4 dönüm buğday tarlası zarar görürken, 10 bin lira civarında maddi hasar meydana geldi.

'YANGINI ÇIKARAN BEN YAPTIM DEMEZ Kİ'

Dere yatağından bir anda alevler yükseldiğini söyleyen bir görgü tanığı, daha sonra yangının büyüyüp rüzgarın etkisiyle yayıldığını anlattı. Olay yerine gelen ve 10 dönüm olan buğday tarlasının 4 dönümünün tamamen yandığını gören Süleyman Köse ise gözyaşlarına hakim olamadı. Bir yıllık emeğinin heba olduğunu söyleyen Köse, Yetkililer herkes bakacak yani. Jandarmaya söyledim, nereye başvuracaksam başvurmam lazım. Şikayetçi olmam mı, bir yıllık emeğim gitti. Yazık günah. Yangını çıkaran 'ben yaptım' demez ki herkes kaçmış dağılmış kimse yok dedi.

HASAT ETMEYİ BEKLERKEN YANDI

Yakın bir bölgede oturan halasının yangını haber vermesi üzerine olay yerine gelen Süleyman Köse'nin oğlu Vedat Köse ise babasının tarlayı buğday ekmek için kiraladığını belirterek, Otel lojmanı tarafında bir yangın çıkmış. Yaklaşık 4 dönüm kadar bir kaybımız var. Tam da mahsulümüzün hasat etme zamanı gelmişti, yapacağımız bir şey yok. Hasat için biçerdöverin gelmesini bekliyoruz, birkaç günlük işinin olduğunu söyledi. Birkaç gün içinde kaldırmayı düşünüyorduk. Çünkü böyle bir şey olabiliyor, hava şartları da buna müsait. Dönümde ortalama 400-500 kilo buğday alıyoruz. Nereden baksanız 2 tondan fazla zararımız var, buğday zararımız. Bu da günümüz şartlarında 10 bin liraya yakın diye konuştu.

HASADI YAPILACAK, BUĞDAY TARLASI YANDI
HASADI YAPILACAK, BUĞDAY TARLASI YANDI
HASADI YAPILACAK, BUĞDAY TARLASI YANDI
HASADI YAPILACAK, BUĞDAY TARLASI YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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