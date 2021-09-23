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Hasadı tamamlanan fıstığın lezzet yolculuğu başladı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Hasadı tamamlanan fıstığın lezzet yolculuğu başladı

Batman'da üretilen fıstığın, hasadın ardından kuruyemiş olarak tezgahlarda yer almasına yönelik yolculuğu başladı.

BATMAN (AA) - Batman'da üretilen fıstığın, hasadın ardından kuruyemiş olarak tezgahlarda yer almasına yönelik yolculuğu başladı.

Kentte 100 bin dekar alanda üretimi yapılan fıstık için eylül ayının ilk haftasında başlayan hasat tamamlandı.

Mevsimlik tarım işçilerinin alın teri ile topladığı fıstık, ayıklama işleminin ardından su dolu kazanlarda boş ve dolu şekilde ayrıştırıldıktan sonra dolu olanlar güneşte yaklaşık 5 gün bekletilip, fıstık işleme tesislerine gönderiliyor.

Tuzlu suda bir gün bekletilen fıstık, 8-10 dakika kavrulduktan sonra paketlenerek piyasaya sunuluyor.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, AA muhabirine, kentte son 15 yılda fıstık üretiminin arttığını söyledi.

15 yıl önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile deneme amaçlı yetiştirilmesine başlanan fıstığın bugün 100 bin dekara yaklaşan bir üretim alanının olduğunu ifade eden Aydiş, her yıl bu alanın arttığını belirtti.

Aydiş, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltenin düştüğünü ancak fiyatın yüksek olması nedeniyle çiftçilerin üretimden memnun olduğunu dile getirerek, "Üretilen sofralık fıstık ve pazarı olan bir ürün. Pazar sıkıntısı yaşanmıyor. Geçtiğimiz yıl fıstığın fiyatı 40 liraya kadar inmişti. Bu yıl 70 liraya kadar satışı yapılıyor. Çiftçimiz mutlu." dedi.

"Kentte üretilen fıstığı Batman fıstığı olarak tescilletmek istiyoruz"

Kentte üretilen fıstığı Batman fıstığı olarak tescilletmek istediklerini bildiren Aydiş, bu konuda Batman Ticaret Borsası'yla çalışma yürüteceklerini aktardı.

Yenipınar köyünde tesis işleten Diyaddin Bazgan, 100 dönüm arazide fıstık yetiştirdiğini, 5 yıldır da kurduğu fıstık ayıklama tesisiyle vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Bazgan, "Tesisimizde fıstık soyma ve ayıklama işi yapıyoruz. Kabuğundan ayrılıp soyulan ve boşları ayrılan fıstıklar daha sonra damlara serilip kurutulmaya bırakılıyor. 3-4 gün damda kuruyan fıstıklar daha sonra tüccarlara satılıyor." diye konuştu.

Kuruyemiş toptancısı Kadri Taş, fıstığın kurutulma işleminin ardından çiğ olarak toptancılara satıldığını, ürünün kalitesi ve cinsine göre fiyat biçtiklerini söyledi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
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