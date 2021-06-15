Hasadı başlayan yaş kayısı en pahalı meyve olarak dikkat çekiyor
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Hasadı başlayan yaş kayısı en pahalı meyve olarak dikkat çekiyor

Hasadı başlayan yaş kayısı en pahalı meyve olarak dikkat çekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

AB tescilli Malatya kayısısı, en pahalı meyvelerin başında geliyor.

AB tescilli Malatya kayısısı, en pahalı meyvelerin başında geliyor. Pahalı meyve olarak bilinen muz fiyatından da yüksek olan hediyelik yaş kayısı 15-17 TL arasında satılıyor.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da yeni sezon sofralık kayısı hasadı başlarken, fiyatı ise cep yakıyor. Malatya Sebze Meyve Pazarında hediyelik birinci kalite taze kayısının kilosu 15 ile 17 TL arasında satılıyor. Malatya'nın komşu şehri Elazığ'ın Baskil ilçesinde yetiştirilen sofralık hediyelik kayısıların kilosu ise 17 TL'den satılıyor. Bir kilo yerli muzun kilosu 12 TL, ithal muz ise 17-18 TL arasında perakendede satılırken, taze sofralık kayısının kilosunun yerli muzu geçmesi nedeniyle, tropikal meyveler dışında en pahalı meyvelerin başında kayısının gelmesi değişik yorumlara neden oldu.

"Pandeminin etkisi oldu"

Malatya Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, sofralık kayısı fiyatının meyveler arasındaki yüksekliğini değerlendirirken, "Kayısı dışındaki yüksek fiyatlı meyveleri hemen hemen yılın 12 ayı bulabiliyoruz. Kayısı ise sezonluktur. Ayrıca fiyat yüksekliğine pandeminin de eksikliği var. Geçen yıl kayısı hasadında çalışan bir işçinin günlük yevmiyesi 100 TL iken, bu yıl 150 TL'ye çıktı. Hediyelik kayısıları koyduğumuz kutuların fiyatı geçen yıl 3 TL iken, bu yıl 8 TL'ye kadar yükseldi" dedi.

2021 tahmini rekolte hala açıklanmadı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl yaş kayısı rekoltesi 381 bin ton olarak 11 Haziran 2020 tarihinde açıklanırken, bu yıl henüz tahmini rekolte açıklanmadı. - MALATYA

Hasadı başlayan yaş kayısı en pahalı meyve olarak dikkat çekiyor
Hasadı başlayan yaş kayısı en pahalı meyve olarak dikkat çekiyor
Hasadı başlayan yaş kayısı en pahalı meyve olarak dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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