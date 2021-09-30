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Türkiye kestane ihracatında 50 milyon dolar hedefliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye kestane ihracatında 50 milyon dolar hedefliyor

Türkiye'de, sonbahar-kış aylarında sokak lezzetleri arasında en çok sevilenlerin başında gelen, şekerleme, pastacılık ve unlu mamuller sektörlerinde de yoğun olarak kullanılan kestanenin hasadı başladı.

Türkiye'de, sonbahar-kış aylarında sokak lezzetleri arasında en çok sevilenlerin başında gelen, şekerleme, pastacılık ve unlu mamuller sektörlerinde de yoğun olarak kullanılan kestanenin hasadı başladı. Türkiye, 2021 yılında kestane ihracatından 50 milyon Dolar hedeflerken, Türkiye'nin kestane ihracatının yüzde 80'den fazlasını ise Egeli ihracatçılar gerçekleştiriyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2020 yılında Türkiye'nin gerçekleştirdiği 24 milyon dolarlık kestane ihracatının 19,4 milyon dolarlık dilimini gerçekleştirdiklerini, yıllara göre değişmekle birlikte Türkiye'nin kestane ihracatından yüzde 80-90 arasında pay aldıklarını dile getirdi.

Kestane rekoltesinde yüzde 10 artış var

Kestane üretiminde Aydın'ın Türkiye'de birinci il konumunda olduğu bilgisini veren Uçak, "Türkiye 2020 yılında 76 bin 45 ton kestane üretmişti. Kestane rekoltemizin 2021 yılında yüzde 10 civarında daha yüksek olmasını bekliyoruz. Kestane kalitesi ihracat için son derece elverişli. 2019 yılında 36 milyon dolarlık kestane ihraç etmişken, 2020 yılında pandemi nedeniyle yüzde 33'lük bir düşüş yaşamıştık. 2021 yılında kestane ihracatımızın 2019 yılındaki seviyeyi geçerek 45-50 milyon dolar aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Beydağlı kestane ihracatçılarına inspektör desteği

İzmir'in Beydağ ilçesinin kestane üretim ve ihracatının önemli merkezlerinden biri konumunda olduğuna değinen Başkan Uçak, Beydağ ilçesinde inspektör bulunmaması ve İzmir merkeze uzaklığı nedeniyle kestane sezonunda Ekim 2021 - Şubat 2022 arası dönemi kapsayacak şekilde kestane ihracat partilerinin Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü inspektörleri tarafından yapılması taleplerinin Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından uygun görüldüğünü kaydetti.

Uçak, "Kestane ihracatçılarımıza zaman ve maliyet avantajı sağlayan bu karardan dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve Bakanlık bürokratlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Türk kestanesi en çok İtalya'ya ihraç ediliyor

Türkiye 2020 yılında 24 milyon dolarlık kestane ihraç ederken, İtalya 17,5 milyon dolarlık Türk kestanesi talep etti. Türkiye'nin kestane ihracatının yüzde 73'ü İtalya'ya yapılmış oldu. Lübnan'a 1,8 milyon dolarlık kestane ihraç edilirken, Almanya 1,5 milyon dolarlık Türk kestanesi aldı. - İZMİR

Türkiye kestane ihracatında 50 milyon dolar hedefliyor

Türkiye kestane ihracatında 50 milyon dolar hedefliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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