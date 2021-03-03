Hasadı 5 ay önce yapılan Arapgir üzümü aynı tazelikle sofralara geliyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde çiftçilerin yaklaşık 5 ay önce hasat ederek doğal depolarında muhafaza ettiği beyaz üzüm, sofralardaki yerini almaya başladı.

Arapgir ilçesinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan üzümü, hasat sonrasında evlerinin bodrumlarında saklayan ya da doğal depolara yerleştirdikleri sopalara asarak bekleten çiftçiler, ürünlerini kış aylarında satıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, kentin dünyada kayısı ile tanındığını ancak meyve yetiştiriciliğinin kentte geliştiğini söyledi.

Arapir, Doğanşehir ile Yeşilyurt ilçelerinde bağcılığın ilerlediğine, buralarda kendine has üzüm çeşitlerinin yetiştirildiğine işaret eden Macit, "Arapgir farklı üzüm çeşitleriyle öne çıkan bir ilçemiz. Arapgir köhnü üzümü coğrafi işaret alarak tescillenmişti. Köhnü üzümü dışında farklı çeşitler var. Kentte 100'ün üzerinde farklı üzüm çeşidi var. Bunların erkencil, sofralık, şıralık ve kurutmalık çeşitlerinin yanında, dayanıklılığı nedeniyle soğuk depolara konularak ilkbaharda çıkarılıp yenen üzümler var." diye konuştu.

"Çiftçiler beklettikleri üzümü şu an pazarlıyorlar"

Üreticilerin üzümleri farklı yöntemlerle depoladığını dile getiren Macit, "Geçmişte evlerin depolarına raf şeklinde yapılara üzümler asılarak bekletiyordu. Son zamanlarda kutulara yerleştirilen üzümler ilkbahara kadar bekletiliyor. Çiftçiler beklettikleri üzümü şu an pazarlıyorlar. Arapgir beyaz üzümünün civar iller ile büyükşehirlerin dışında tanınırlığı yok. İlçede yaklaşık 12 bin ton civarında üzüm üretimi var. Üreticiler geleneksel yöntemle depolama yapıyor. Kış aylarında güney yarım küreden ülkemize üzüm geliyor ancak çok pahalı." ifadelerin kullandı.

Üzümün kolisi 40 lira

Macit, Arapgirli çiftçilerin ürettiği üzümlerin bir kısmını hasat döneminde, bir kısmını ise kış aylarında sattıklarına dikkati çekerek, "Arapgir üzümü, kışın yurt dışından gelen üzümlere göre lezzetli, bizim damak tadımıza uygun ve fiyatı ise daha düşük. Üreticiler toptancılara kolilerle veriyor, onlar da büyükşehirlerdeki esnafa gönderiyor. Çiftçilerimiz 5-5,5 kilogram arasında olan üzüm kolilerini 40 liraya satıyor, bu mevsim için ucuz bir fiyat. Üzüm hasat dönemindeki lezzetini koruyor." dedi.

Pazar sorunu yaşamıyor

Arapgir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şafak ise Arapgir köhnü üzümünün üreticinin elinde kalmadığını, beyaz üzüm satışının devam ettiğini bildirdi.

Üzümün hassas bir meyve olmasından dolayı hasat ile depolanmasının özenle yapıldığını anlatan Şafak, şöyle devam etti:

"Mayıs ayına kadar beyaz üzüm tazeliğini korumaktadır. İlçedeki mahallelerin yarısında üzüm yetiştirilmekte. Çiftçiler hasadı özenle yapar, zarar gören üzüm taneleri salkımlardan tek tek seçilir. Bağdan getirilen üzümler kışın satılmak üzere kolilenir. Güneş görmeyen, hava sirkülasyonu olmayan ve sıcaklığın eksiye düşmediği kapalı alanlara muhafaza edilir. Pazarlama sıkıntımız yok. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerden talep var. Bir kere tadına bakan sürekli istiyor. Lezzetli ve aroması çok güzel üzümlerimizin."

Düzce Mahallesi'nde bağcılık yapan 52 yaşındaki Edip Mayda, dedesinin de bağcılık yaptığını, ekim ayında üzüm hasadına başladığını, 40 dönümden yaklaşık 40 ton ürün aldığını belirtti.

Mayda, "Talep oldukça satıyoruz ama elimizde fazla üzüm kalmıyor, kendimize yemek için bıraktığımız üzümler kalıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş