Harvey Weinstei, taciz suçlamasında bulunan kadınlarla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı
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Harvey Weinstei, taciz suçlamasında bulunan kadınlarla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı

ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında cinsel taciz iddialarında bulunan kadınlarla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı

12.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:31
Harvey Weinstei, taciz suçlamasında bulunan kadınlarla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı

'nde en büyük yapımcılarından biri olan Harvey Weinstein, hakkında cinsel taciz iddialarında bulunan kadınlarla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı.


ABD medyasında yer alan haberlere göre, cinsel taciz suçlamalarından kefalet karşılığı tutuksuz yargılanan Weinstein ve iflas eden film stüdyosunun yönetim kurulu, taciz iddialarında bulunan kadınlarla kendilerine 25 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda ön anlaşmaya vardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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