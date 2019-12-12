Harvey Weinstei, taciz suçlamasında bulunan kadınlarla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı

12.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:31

Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük Hollywood yapımcılarından biri olan Harvey Weinstein, hakkında cinsel taciz iddialarında bulunan kadınlarla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı.



ABD medyasında yer alan haberlere göre, cinsel taciz suçlamalarından kefalet karşılığı tutuksuz yargılanan Weinstein ve iflas eden film stüdyosunun yönetim kurulu, taciz iddialarında bulunan kadınlarla kendilerine 25 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda ön anlaşmaya vardı. Euronews.com'da Görüntüle