Harvey Kasırgası'ndan Sonra Çekilen Görüntüler Hasarın Boyutunu Gösterdi
Amerika'yı vuran kasırgaların ilki olan Harvey'den sonra çekilen görüntüler ile öncekiler yanyana getirildi, hasarın gerçek boyutu ortaya çıktı.
Amerika'nın Teksas eyaletine ait görüntüler yanyana getirildi. Harvey Kasırgası'ndan önce ve sonra çekilen fotoğraflar hasarın boyutunu gözler önüne serdi.
Harvey Kasırgası 25 Ağustos'ta başladı ve 2 Eylülde bitti. Harvey'den kısa süre sonra ise Irma Kasırgası başlamıştı.
2005'TEN BERİ BÖYLE OLMAMIŞTI
Irma Kasırgası Henüz bitmedi ancak Harvey'in vurduğu yerlerdeki zarar gözler önüne serildi. Pek çok eyaletin Harvey'den önceki ve sonraki fotoğrafları paylaşıldı. Görüntülerden sonra 4. Kategorideki Harvey'in Amerika'nın Teksas bölgesini ne kadar yıktığı anlaşıldı. 2005'te yaşanan Wilma Kasırgası'ndan sonra ilk ve en yıkıcı kasırga olan Harvey, Ayrıca 2008'den beri Teksas'ı vuran ilk kasrga. Harvey boyunca Teksasa çok büyük miktarda yağmur yağdı ve bütün teksas sel altında kaldı.
Çekilen uydu görüntüleri ise şöyle;
1- Teksas, Crosby - 29 Ocak 2017
Crosby 31 Ağustos 2017
2- Channelview Şehri 6 Nisan 2017
Channelview 30 Ağustos 2017
3- Highlands ( San Jacinto Nehri) 6 nisan 2017
Highlands 31 Ağustos 2017
4- Brookshire şehri 20 kasım 2016
Brookshire 30 Ağustos 2017
5- Simonton Şehri 20 kasım 2016
Simonton 30 Ağustos 2017
6- Holiday Lakes Kenti 3 nisan 2017
Holiday Lakes 30 Ağustos
7- Kingwood Şehri 8 Şubat 2016
Kingwood 31 Ağustos 2017
8- Rosenberg Şehri 3 Nisan 2017
Rosenberg 30 Ağustos
9- Angleton 6 Nisan 2017
Angleton 30 Ağustos 2017
10- Humble 8 Şubat 2017
Humble 31 Ağustos 2017
11- Wharton 9 Ekim 2016
Wharton 30 Ağustos 2017