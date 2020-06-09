Harvard Üniversitesi: "Korona virüs 2019 sonbaharda yayılmaya başlamış"
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Harvard Üniversitesi: "Korona virüs 2019 sonbaharda yayılmaya başlamış"

ABD'de bulunan Harvard Üniversite'sinin araştırmacıları, yeni tip korona virüsün (Covid-19) geçtiğimiz yılın yaz sonu itibari ile yayılmaya başladığını iddia etti.

Harvard Üniversitesi:
09.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:56

ABD'de bulunan Harvard Üniversite'sinin araştırmacıları, yeni tip korona virüsün (Covid-19) geçtiğimiz yılın yaz sonu itibari ile yayılmaya başladığını iddia etti.

ABD'nin köklü üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma kapsamında yeni tip korona virüsün (Covid-19) 2019 yılının Eylül ve Ekim ayı itibari ile yayılmaya başladığını ifade etti. Harvard Üniversitesinden Dr. John Brownstein, Wuhan'daki hastanelerin çevresindeki trafiğe yönelik uydu görüntülerini incelediğini, hastanelerin yer aldığı güzergahlarda araç yoğunluğu tespit edildiğini ve otoparkların yüzde 90 oranında dolu olduğunu aktardı. Dr. John Brownstein, internette ise geçmeyen öksürük ve ishale ilişkin aramaların arttığına dikkat çekerek, "Otoparkların sürekli dolu olması ve arama yapılan bu belirtiler, Wuhan'da bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Toplum içinde yayılan bir enfeksiyon nedeniyle insanlar doktora gitmek zorunda kalmış" dedi.

Özel uydular tarafından çekilen fotoğraflar üzerinde karşılaştırma yapan araştırma ekibi, fotoğrafların Wuhan'da bir kriz yaşandığını açıkça ortaya koyduğunu ve trafikte yaşanan yoğunluğun, salgının etkisiyle insanların hastaneye gitmesi sonucu oluşmuş olabileceğini iddia etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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