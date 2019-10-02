Harvard Üniversitesi 5 yılın sonunda 'ırk ayrımcılığı' davasını kazandı
ABD'nin en köklü üniversitelerinden Harvard'a, Asya kökenli Amerikalı öğrencilere 'ırk temelli ayrımcılık' ve 'ırk dengeleme' uygulaması yapıldığı yönünde 2014'te açılan dava, üniversite lehine sonuçlandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin en köklü üniversitelerinden Harvard'a, Asya kökenli Amerikalı öğrencilere 'ırk temelli ayrımcılık' ve 'ırk dengeleme' uygulaması yapıldığı yönünde 2014'te açılan dava, üniversite lehine sonuçlandı.
Boston'da Federal Mahkemede görülen, Harvard'ın kota uygulamakla suçlandığı davada, Yargıç Allison Dale Burroughs, okul yönetiminin öğrenci alırken ırk temelli değerlendirme hakkına sahip olduğuna hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle