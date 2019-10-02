Harvard Üniversitesi 5 yılın sonunda 'ırk ayrımcılığı' davasını kazandı

Harvard Üniversitesi 5 yılın sonunda 'ırk ayrımcılığı' davasını kazandı

ABD'nin en köklü üniversitelerinden Harvard'a, Asya kökenli Amerikalı öğrencilere 'ırk temelli ayrımcılık' ve 'ırk dengeleme' uygulaması yapıldığı yönünde 2014'te açılan dava, üniversite lehine sonuçlandı

02.10.2019 13:46
Harvard Üniversitesi 5 yılın sonunda 'ırk ayrımcılığı' davasını kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin en köklü üniversitelerinden Harvard'a, Asya kökenli Amerikalı öğrencilere 'ırk temelli ayrımcılık' ve 'ırk dengeleme' uygulaması yapıldığı yönünde 2014'te açılan dava, üniversite lehine sonuçlandı.


Boston'da Federal Mahkemede görülen, Harvard'ın kota uygulamakla suçlandığı davada, Yargıç Allison Dale Burroughs, okul yönetiminin öğrenci alırken ırk temelli değerlendirme hakkına sahip olduğuna hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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