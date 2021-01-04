Harvard Profesörü: "Oumuamua Gök Cismi Dünyadışı Medeniyetlere Ait"
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Harvard Profesörü: "Oumuamua Gök Cismi Dünyadışı Medeniyetlere Ait"

04.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:51
Harvard Profesörü:

Oumuamua... Hawaii dilinde 'gözcü, mesajcı, uzaktan gelen' gibi anlamlar içeriyor.

Oumuamua...  Hawaii dilinde 'gözcü, mesajcı, uzaktan gelen' gibi anlamlar içeriyor. 2017 yılında Dünya'daki en güçlü teleskop olan Hawaii'deki Panoramik Araştırma Teleskobu ve Hızlı Yanıt Sistemi (Pan-STARRS) tarafından tespit edilen bir gök cismine Oumuamua ismi verilmişti.

Oumuamua çok konuşulmuştu, uzaylıların bir kanıtıydı bazılarına göre... Bazıları da "basit bir gök cismi" demişti.

İşte şimdi Harvard Üniversitesi'nden çok konuşulacak bir iddia geldi.

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü başkanı Prof. Avi Loeb yeni kitabında çok tartışılacak bir iddia ortaya attı.

YENİ KİTABINDA YAZDI

Loeb'e göre, Dünya dışı yaşama ait bir cisim yakın zamanda gezegenimizin yakınından geçti.

Loeb yeni kitabında, 2017 yılında Dünya'ya yakın bir mesafeden geçen Oumuamua gök cisminin Dünya dışı medeniyetlere ait olduğuna inandığını ve bu fikrini destekleyecek ciddi bulgulara sahip olduğunu yazdı.

Profesör, yakında yayımlanacak olan 'Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşaretleri' adlı kitabında bu nesne ilgili, nesnenin Vega yıldızı yönünden geldiğini ve 6 Eylül 2017'de Güneş Sistemi'nin yörünge düzlemi tarafından yakalandığını söyledi ve ekledi:

"Pegasus takımyıldızına ve ötesindeki karanlığa doğru hızla hareket etti, Dünya'nın yakınından geçti, Dünya ile ilgili gözlem yapmış olabilir."

Kaynak: Space Mag Türkiye

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