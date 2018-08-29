Bursaspor Başkanı: Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye Transferi İçin Anlaştık
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Harun Tekin'in transferi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kaleci Harun Tekin'in transferi konusunda Fenerbahçe kulübüyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe kulübünün kaleci Harun Tekin'i transfer etmek için kendilerine bir teklifte bulunduğunu kaydetti.
"PRENSİPTE ANLAŞTIK"
Yaptıkları görüşmeler sonucunda Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda bir karar verdiklerini belirten Ay, "Harun Tekin transferi için Fenerbahçe Kulübüyle prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.
"KALECİ KONUSUNDA SIKINTIMIZ YOK"
Ay, Harun Tekin'in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi bu sezon Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer ile Ataberk Dadakdeniz'den birinin koruyacağını vurgulayarak, "Birbirinden yetenekli genç ve gelecek vadeden 3 kaleciye sahibiz. Hangisi iyiyse kaleyi o devralacak. Kaleci konusunda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.
Öte yandan kaleci Harun Tekin'in yarın yeni takımı Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının beklendiği öğrenildi.
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Bu adamı taraftarlar niye dövdü hala anlamadımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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FB,den kaleci oyuncu sorunu değil, GS,nin basarilarinin karşisinda bir ezilmişlik sorunu vardır.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Güzel oldu. . Şimdi . . . Volkan''ın hakkını da inkar etmemek lazım. . Kim iyiyse o oynar. . Hayırlı olsun. . Kimse merak etmesin. . Bu takım çok iyi ve daha iyi olacak. . 3 maçta ahkam kesmemek lazım. . Ali KOÇ başkan. . Fenerbahçe ŞAMPİYON. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Tam bir profesyonel ahlaklı ve ailesine bağlı kesinlikle kendini bozacak bir kişi değildirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Fenerbahce nin sikintisi kalecimi.harun gelince hersey duzelecekmi.sanmiyorum.fenerbahcenin durumu vahim.eskiden gs yi yenelim gerisi onemli degil gibi sacma sapan bir hedefleri vardi..artik o gunlerde geride kaldi.o zihniyet mahmut bilmem ne soyadini hatirlayamadim aziz yildirijm gibi adamlara aitti.gs yi yenince bisey olmuyo kimse size yildiz takmiyo borclar azalmiyo.yillarca fenerlileri boyle kandirdilar.gs 5 inci yildizi takar fenerde mel mel bakar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır