Harun Tekin: Biletli online konser modelini deneyeceğim; onbinlerce insan bu işten ekmek yiyor Salgın öncesinde biletli etkinlikler ne kadar normalse, salgın sürecinde de müzisyenlerin dijital ortamlarda bilabedel çalması adeta normalleşti.

Salgın öncesinde biletli etkinlikler ne kadar normalse, salgın sürecinde de müzisyenlerin dijital ortamlarda bilabedel çalması adeta normalleşti. Her olumsuzlukta ilk darbeyi alan canlı müzik sektörü ve ona bağlı çalışan binlerce kişi için çok zor günlerden geçiliyor. Salgın kontrol altına alınana kadar normale dönmeyi beklemek yerine, yeni modeller denemek gerektiğine inanan Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin, hem tüm müzisyenlere bir alternatif yol önerebilmeyi, hem kendisini etkileyen şarkıları söyleyerek güzel bir doğum günü geçirmeyi, hem de etkinliğin gelirini müzik emekçilerine ulaştırılmak üzere İhtiyaç Haritası'yla paylaşarak bir dayanışma biçimi ortaya koymayı amaçlıyor.

Kaynak: DailyMotion.com