Harun Sürek "Sanki Çölde Hapsedilmişim" ile karşınızda.
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Harun Sürek "Sanki Çölde Hapsedilmişim" ile karşınızda.

Yeni Çalışması "Sanki Çölde Hapsedilmişim" isimli şarkısını PDND etiketiyle yayınladı.

Harun Sürek
27.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:32

Şarkının sözü müziği Galip Öztürk aranje Osman Çetin-Aerro,Klip yönetmeni Onur Oğuz.

Harun Sürek Rafet El Roman'a verdiği şarkısı unuturum elbet ile Türkiye rekorlarını Alt üst etti veşarkı YouTube genelinde 500 milyon izlenme Netd Müzik kanalında 193 milyon izlenerek rekor kırdı.20 ülkede çeşitli sanatçılar kendi dillerinde yorumlamıştır.Bestesini ve sözünü yazdığı şarkının başarısı sınırları aştı ve dünyaca ünlü bir şarkıya genç sanatçı Harun Sürek imza atmış oldu.Daha önceden televizyondan tanıdığımız Harun Sürek'i biraz daha yakından tanıyalım 1990 İstanbul doğumlu sanatçı istanbul kültür üniversitesi sinema tv mezunu aynı zamanda İstanbul devlet konservatuarı Türk müziği bölümümezunu.Türkiyenin Fenomenleri isimli tv yarışmasında halkın oylarını alarak üst üste 3 hafta birinci olmuş ve Türkiye'nin fenomeni seçilerek şampiyon olmuştur. Senaryo ve kitap yazarı da olan Harun Sürek ilk müzik çalışması terki diyarı 2016 yılında piyasaya çıkarmış ve büyük başarı elde etmiştir. 2018 yılında Rafet El Romana verdiği sözü bestesini yaptığı Unuturum Elbet isimli şarkı İle bir çok ödül almış ve müzik listelerini alt üst etmiştir.

Kaynak: Bültenler

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