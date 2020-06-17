Harun Sürek: Rap dünyası ve sahte tıklamalar müzik sektörünü bitiriyor
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Harun Sürek: Rap dünyası ve sahte tıklamalar müzik sektörünü bitiriyor

Şarkıcı Harun Sürek rap müzik yapanları ve sahte tıklama alan ünlüleri hedef aldı.

Harun Sürek: Rap dünyası ve sahte tıklamalar müzik sektörünü bitiriyor
17.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:20

Şarkıcı Harun Sürek rap müzik yapanları ve sahte tıklama alan ünlüleri hedef aldı. Yaptığı son açıklamada parası olanın tıklama satın aldığını ve haksız rekabet oluşturduğunu dile getirip buna birilerinin 'dur' demesi gerektiğini söyledi.

Şarkıcı Harun Sürek, rapçilerin küfürlü kliplerini bipleyip müzik kanallarında vermenin akla ziyan olduğunu belirterek, "Çocuklar bu rapçileri örnek alıyor maalesef. Keza bir de fenomenler var. Tabi ki müzik yapabilirler, fakat parayla milyonlarca izlenme satın alarak olmaz bu işler. İnternet fenomeni bir arkadaşımız çıktı ve satın aldığı milyonlarca izlenme ile çok izlendiğini iddia etti. Tabi ki izleniyor ama bu kadar abartı izlenme sayıları insanlara inandırıcı gelmiyor. Sen dünya starı Justin Bieber ile aynı izleniyorsan buna kimse inanmaz. Buna ancak kendisi inanabilir" ifadelerini kullandı. Sürek ayrıca piyasanın rapçilere ve kalitesiz müzik yapanlara kaldığını, rapçilerin insanlara hakaret ve küfürden başka bir şey öğretmediğini iddia etti.

Kaliteli eser duymak çok zor hale gelebilir

Ünlü şarkıcı Harun Sürek, sektörün önde gelen firmalarının ve isimlerinin de bu duruma sessiz kalmasına isyan etti. Sürek, "Müzik dünyası maalesef sahte tıklamalarla gündem olanlara çok sessiz kaldı. Zaten korona virüs döneminde en çok etkilenen sektörlerin başında müzik sektörü geliyor. Bir de bu emek hırsızları ile mücadele edilmek zorunda kalınıyor. Müzik sektörü bu insanlardan kurtulamadığı sürece ileri maalesef gidemez, yeni ve kaliteli eser duymak çok zor hale gelebilir. Hatta sanat adına bir şey vermeyenler, gerçek sanatçıların yok olmasına sebep olacaktır. Peki, buna birileri dur diyebilir mi? Yapımcılar sessiz, meslek birlikleri sessiz. Bu işlerin bir de piyasası var. 1 milyon Youtube izlenmesi 15 bin TL. Tabi ki eskisi gibi satın alamıyorlar. Şimdi eskisi gibi izlenmeler görüyor musunuz? Hayır, göremezsiniz çünkü iki sene öncesine göre dolar kurundaki yükselme ile çok daha pahalı hale geldi. Umarım gerçek dinlenme ve izlenme sayılarını gördüğümüz bir sistem olur. Benim sözlerini yazıp bestelediğim "Unuturum Elbet" isimli, Rafet El Roman'ın seslendirdiği eser Youtube genelinde 500 milyonu geçti fakat bizim şarkımız dünyanın birçok yerinde dinleniyor. Dünyaca ünlü bir şarkı. Ancak dünyaya açılırsanız bu dinleme sayılarına ulaşabilirsiniz. Umarım müzik sektörü de bu dibe vuruştan tekrar çıkar ve haksız rekabet ortamı ortadan kalkar" diye devam etti.

Türkiye'deki telif sistemine de değinen Harun Sürek, "Türkiye'de telif sistemi Avrupa'da hatta dünyada en iyilerden. Tabi bunda devleti yönetenlerin çabaları muhakkak çok önemli. Bakın Ortadoğu'da daha meslek birliği diye bir kurum bile yok. ve orada sanatçılar telif hakkından bihaber. Baktığımız vakit ülkemizin bu konuda çok iyi durumda olduğunu görebilirsiniz. Tabi bu korona virüs döneminin en fazla etkilediği kesim sanatçılar ve müzisyenler oldu. Nasıl yemeksiz, susuz olmazsa; müziksiz de olmaz" şeklinde konuştu.

Sosyal medyanın müzik sektörüne etkilerine de değinen Sürek, "Sosyal medyada her şeyi çok fazla tüketmeye alıştık ve şarkıları da hemen tüketiyoruz. Halbuki eskiden bir şarkıyı yıllarca dinler, sıkılmazdık. Bu anlamda sosyal medya müzik dünyasını kötü etkiledi. Erişebilirlik güzel ama tüketme anlamında olumsuz etkileri oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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