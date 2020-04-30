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Harun Şişmanyazıcı: "Denizcilik sektörü yılın üçüncü çeyreğini beklesin"

Harun Şişmanyazıcı:
30.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:17

Denizcilik sektörünün 2019'u iyi geçirememesinde dolayı 2020'ye omzunda yük ile girdiğini belirten Deniz Emniyet Derneği As Başkanı Harun Şişmanyazıcı, koronavirüs salgını sorunun halledilmesinin yanı sıra birçok sorunları bulunan bu sektörün ve dünya ekonomisinin sorunlarının salgın sonrası...

Denizcilik sektörünün 2019'u iyi geçirememesinde dolayı 2020'ye omzunda yük ile girdiğini belirten Deniz Emniyet Derneği As Başkanı Harun Şişmanyazıcı, koronavirüs salgını sorunun halledilmesinin yanı sıra birçok sorunları bulunan bu sektörün ve dünya ekonomisinin sorunlarının salgın sonrası da devam edeceğini ve bu nedenle rahatlama döneminin henüz beklenmemesi gerektiğinin söyledi.

Kuzey Sigorta ve Reasürans Brokerliği tarafından düzenlenen Kuzey Webinar Buluşmaları Serisi'nin ikincisi geçtiğimiz Salı Zoom uygulaması üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. İlkinde, koronavirüs salgınının P&I sigorta kapsamlarına etkilerinin konuşulduğu serinin ikincisinde konuk olarak, Harun Şişmanyazıcı yer aldı.

Koronavirüs denizcilik sektörünü nasıl etkiledi?

Harun Şişmanyazıcı, koronavirüs pandemisinin; deniz ticareti sektörüne etkileri, küresel, ekonomik, sosyal ve kültürel yansımaları; taşıma sözleşmelerine etkileri, gemiyi yatırma (park etme) kararının değerlendirilmesi konularında bilgiler verdi.

Deniz Emniyet Derneği As Başkanı, Türk Armatörler Birliği Akademik Komisyonlar Denizcilik Dairesi Başkanı ve Ekonomist Harun Şişmanazıcı, 2019'u iyi geçirememesinde dolayı denizcilik sektörünün, 2020'ye omzunda yük ile girdiğini ve koronavirüs salgını sorunun halledilmesinin yanı sıra birçok sorunları bulunan bu sektörün ve dünya ekonomisinin sorunlarının salgın sonrası da devam edeceğini ve bu nedenle rahatlama döneminin henüz beklenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"2021'de yeni darbe gelebilir"

Şişmanyazıcı, 2020'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde, başlangıcına kıyasla ekonomik anlamda yükselişe geçileceğini fakat 2021'in yeni bir darbe ile gelebileceğini ve denizcilik sektörünün buna hazırlıklı olması gerektiğini de söyledi.

Kuzey Webinar Buluşmaları Serisi sürpriz konuklarıyla ilerleyen haftalarda sektör ilgilerini bir araya getirmeye devam edeceği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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